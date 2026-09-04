Filtraron la frase con la que el papá de Tini Stoessel la presionaba y con qué artista la comparaba: "Está ganando..."

La panelista Majo Martino reveló lo que le decía Alejandro Stoessel a su hija para que vuelva a cantar y contó que le mandaba fotos de otra colega para equiparar sus carreras: "No estaba contenida".

La cantante Tini Stoessel continúa la guerra con sus padres luego de reclamar su patrimonio y ahora se dio a conocer cuál era la frase que Alejandro Stoessel le decía a su hija para presionarla. Además, la comparaba con otro artista y le decía que estaba perdiendo terreno.

Sucede que, en medio de los problemas de salud que presentaba la artista, su padre le había pedido que haga 14 shows en el Luna Park. Sin embargo, ella le puso un freno y le dijo que no podía realizarlos porque no se sentía del todo plena. Esto enojó mucho Alejandro, pero aceptó la negativa.

Pero Alejandro, según indicó Majo Martino en SQP , “Mientras ella estaba recluida, la bombardeaba con imágenes de Emilia Mernes: ‘Mirá, te copió el vestuario’, ‘Está ganando terreno’, ‘Te usa el mismo color de vestuario que vos’, ‘Tiene tu bailarín’, ‘tiene tu vestuarista’…”.

“Ella, en vez de estar contenida estaba recibiendo mensajes todo el tiempo de que había otra artista que era amiga de ella en ese momento que estaba ganando más terreno que ella. Y ella sentía la presión”, agregó.

En medio del escándalo con sus padres, Tini Stoessel rompió el silencio en LAM. Ángel de Brito contó qué le dijo la artista sobre el conflicto familiar en el que está envuelta desde que una auditoría reveló que su papá, Alejandro Stoessel, es dueño de las sociedades que manejan sus ingresos, bienes y derechos de imagen, mientras que ella no tiene voz ni voto.

El periodista contactó por privado a la cantante y leyó el mensaje que le envió: "Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados". Luego agregó: "Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público".

Frente a las fuertes declaraciones, De Brito volvió a remarcar: "Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí". A continuación, el conductor hizo referencia a la disputa judicial que se destapó tras la auditoría que ordenó la mismísima artista.

"Cuando el padre le devuelve toda la información en esta auditoría, ella siente que le devuelve una parte que hay, no toda la información completa, entonces le reclama ahora que le pase completo todos los años del trabajo. Tini y su gente piensan que hay más y siguen pidiendo explicaciones", explicó.