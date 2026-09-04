Ganaron 90 millones de dólares pero podrían perder todo en la Justicia: qué pasó Un grupo invirtió u$s26.000.000 en boletos y acertaron los seis números de la lotería en uno de ellos. Sin embargo, las autoridades se percataron de que algo no andaba bien y llevaron el caso a los tribunales. Por Agregar C5N en









La estafa ocurrió en 2023 pero el caso se va a debartir recién este año en tribunales. Pexels Pexels

Un caso conmociona Estados Unidos: un grupo invirtió casi 25 millones de dólares en comprar casi todas las combinaciones posibles en un sorteo de lotería y ganaron 95 millones. El caso generó gran repercusión en Texas, tuvo que intervenir la Justicia y como consecuencia hasta renunció el director de la Comisión de Lotería de Texas (TLC).

Medios de Estados Unidos catalogaron a este episodio como "el mayor robo al pueblo de Texas". El boleto ganador tenía las combinaciones 3, 5, 18, 29, 30 y 52 y fue comprado en la tienda de Hooked on MT.

Los números que tienen más posibilidades de salir en la lotería en abril 2025 según la inteligencia artificial. Pixabay En su momento, el director de la Comisión de Lotería de Texas, Ryan Mindell explicó para el New York Times que "se imprimieron aproximadamente 25 millones de boletos".

La investigación determinó que un consorcio armado por Bernard Marantelli eligieron cobrar el premio de pago instantaneo por 57,8 millones libres de impuestos. Según explicó "se siguieron todas las leyes, normas y regulaciones aplicables".