Operaron de urgencia al padre de Tini Stoessel en medio del conflicto familiar: qué le pasó Su estado agrega una capa de tensión a un conflicto familiar que ya era muy complejo. Cómo está. Agregar C5N en









La intervención incluyó la colocación de un stent.

Alejandro Stoessel, padre de Tini Stoessel, fue sometido a una cirugía de urgencia este jueves en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro por una arteria obstruida. La intervención incluyó la colocación de un stent y fue confirmada por el panelista de LAM Pepe Ochoa durante la emisión del programa. "En este contexto, hoy operaron a Alejandro. No venía bien, el cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor. Toda esta situación lo tiene muy mal", detalló Ochoa.

El antecedente inmediato de la cirugía había ocurrido el 18 de agosto, cuando el padre de Tini ingresó a la guardia con un fuerte dolor en el pecho al regresar de un viaje a la costa argentina. En ese momento fue internado como medida preventiva, pero su evolución no fue la esperada, lo que derivó en la decisión de intervenir quirúrgicamente.

El abogado del empresario, Agustín Rodríguez, también se pronunció sobre la situación de su cliente: "No está bien de salud, ni anímicamente", afirmó, y expresó su deseo de que la auditoría en curso finalice pronto por el bienestar de toda la familia. La operación se produce en el peor momento posible, en medio de una crisis familiar y mediática que lo mantiene en el centro de la escena.

Cuál es el conflicto familiar entre Tini Stoessel y su padre La disputa entre Tini y su padre es de carácter económico y patrimonial y estalló luego de la decisión de la cantante de desvincular profesionalmente a Alejandro, quien manejó su carrera durante 15 años. La auditoría que ordenó sobre sus finanzas dio a conocer que los derechos de su imagen, marcas, regalías y ganancias estimadas en 70 millones de dólares estaban a nombre de sociedades manejadas por su padre y su hermano Francisco, sin que Tini tuviera participación legal ni bienes a su nombre.

Uno de los detalles más llamativos que trascendió fue el nivel de control sobre sus gastos, al punto tal que sus padres recibían una alerta en el teléfono cada vez que la cantante utilizaba su tarjeta de crédito. Tini también confirmó públicamente que tiene bloqueados a sus padres y se mostró firme en sus decisiones. Según trascendió, Alejandro habría exigido un 50% de los ingresos futuros, argumentando haber sido el creador y posicionador de la marca Tini desde sus inicios en Violetta.

Redes sociales Actualmente, Tini exige la cesión total de las cuotas sociales de la empresa QTV, que comercializa su carrera, la cancelación de los permisos bancarios otorgados a sus padres y el traspaso del control de sus marcas y contratos a un equipo de gestión independiente. Por el momento, los representantes legales de la familia aclararon que no existe una demanda judicial formal en marcha, aunque el quiebre en el vínculo parece no tener vuelta atrás. Mientras tanto, la gira Futttura, que recorrerá México, Latinoamérica y España, continúa bajo contrato de las sociedades administradas por su padre.