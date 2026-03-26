26 de marzo de 2026 Inicio
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Subtes: extienden el horario de la línea D por los recitales de AC/DC

El último tren saldrá a la 1.30 desde la estación Congreso de Tucumán. Los pasajeros podrán descender en las paradas habilitadas: Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

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La medida busca facilitar la desconcentración del público.

La medida busca facilitar la desconcentración del público.

Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) anunció la ampliación del servicio de la línea D para el viernes y martes próximos. La medida busca facilitar la desconcentración del público tras los conciertos de la banda AC/DC en el Estadio Monumental.

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El último tren iniciará su recorrido desde la estación Congreso de Tucumán a la 1:30 de la madrugada. Esta parada se ubica a pocas cuadras del estadio. Durante este cronograma especial, las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio permanecerán habilitadas exclusivamente para descenso de pasajeros.

Las autoridades replicaron esta logística tras evaluar el éxito del operativo implementado el pasado lunes. En esa oportunidad, los asistentes al primer recital utilizaron esta alternativa de transporte para retornar a sus hogares de manera rápida.

La estrategia de movilidad pertenece al programa oficial “Buenos Aires 24 horas”. Este plan gubernamental promueve las actividades nocturnas y refuerza la prevención policial en zonas de alta concurrencia.

Dicha iniciativa también contempla el funcionamiento de locales comerciales hasta las 4 de la mañana y esquemas flexibles en otras redes de transporte. El propósito final es garantizar trayectos seguros frente a la alta demanda ciudadana en eventos masivos.

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