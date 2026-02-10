Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel Puede parecer una locura, pero tiene sentido y la prueba está en el exitazo que lograron. + Seguir en







Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir 'Iron Man', empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Si los estudios mantienen su intención, este año tendremos un duelo increíble en los cines con el estreno de 'Vengadores: Doomsday' y 'Dune: Messiah' el mismo fin de semana.

Algo similar a lo que ocurrió en 2023 con 'Oppenheimer' y 'Barbie'. Si mantiene el nivel de las anteriores, imagino que 'Dune 3' será la que acaba recibiendo comentarios más entusiastas, pero todo apunta que Marvel y Disney ganarán la batalla de la taquilla con 'Doomsday'.

En el año 2005 Marvel Studios tenía que decidir cuál sería el primer largometraje con el que iban a dar el pistoletazo de salida a su nueva franquicia, y se enfrentaron a la decisión crucial de elegir entre la enorme cantidad de superhéroes de sus cómics.

El cine es el séptimo arte pero también puede ser un gran negocio, sobre todo en Hollywood. Que se lo pregunten a George Lucas, que también ganó una fortuna con el merchandising de 'Star Wars'. El recién creado estudio de producción de Marvel necesitaba desesperadamente un éxito.

'Doomsday' pretende ser el gran acontecimiento del año para Marvel Studios, y supone el regreso de su gran estrella, Robert Downey Jr. (aunque ahora como villano). En 2008, el actor lideró el reparto de 'Iron Man', la importantísima película que inició el Universo Cinematográfico de Marvel. Hay una llamativa historia detrás y es que dejaron la decisión en manos de un grupo de niños.

Cómo definió Marvel el superhéroe para potenciar su franquicia Según The Wall Street Journal y Slashfilm, en el año 2005 Marvel Studios tenía que decidir cuál sería el primer largometraje con el que iban a dar el pistoletazo de salida a su nueva franquicia, y se enfrentaron a la decisión crucial de elegir entre la enorme cantidad de superhéroes de sus cómics, si bien tenían una limitación importante ya que algunos de ellos no estaban disponibles: los X-Men, los 4 Fantásticos y Spider-Man (en ese momento habían vendido los derechos, ahora sí los tienen). Apostaron jugársela con Iron Man por los juguetes.

"Para elegir qué película hacer primero, la compañía puso en una lista a los personajes cuyos derechos no había vendido y reunió a un grupo de sondeo formado por niños. Se los describió (origen, personalidad, poderes) y al final de la presentación se les hizo una pregunta. Pero la pregunta no era a quién querían ver los niños en la gran pantalla sino: ¿con qué figura de acción les gustaría jugar? La respuesta fue Iron Man."

"John Turitzin [ejecutivo que trabajó con Marvel en este proceso] recordaba lo siguiente: Después de describir a Iron Man, pasó del octavo personaje más popular al primero. A los niños les pareció genial tener, básicamente, un robot que pudiera volar y lanzar rayos desde las palmas de las manos. Les pareció genial."

Por supuesto, cabe preguntarse qué clase de productora piensa primero en los juguetes que cree que puede vender antes de tener un buen guion entre manos (o un guion, simplemente). Contaban con numerosos cómics como prometedora base para crear una historia suficientemente atractiva para los fans de esta clase de espectáculos, pero ahora que han acumulado varios tropiezos en taquilla (aseguran que han corregido su mayor error) sabemos que aquello pudo haber salido mal, muy mal. De hecho, sabemos que Sony rechazó comprar a todos los superhéroes que tenía Marvel en ese momento por sólo 25 millones de dólares. Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir 'Iron Man', empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros. Por cierto, ahora nos cuesta ver a otro actor en la piel de Tony Stark pero Tom Cruise tuvo el papel en sus manos y, como Sony, lo dejó escapar.