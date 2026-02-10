IR A
Dolor en el mundo de la música: murió un reconocido músico de una legendaria banda de los 70 y 80

El músico fue una figura clave de la transformación del rock. La noticia fue confirmada por su esposa y posteriormente por su excompañero de la banda Television, Jimmy Rip, en redes sociales. "Fue un verdadero amigo", escribió el músico.

Fred Smith falleció el 5 de febrero pasado a causa de un cáncer

Fred Smith falleció el 5 de febrero pasado a causa de un cáncer

El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido bajista de Televisión y cofundador de Blondie, Fred Smith. La noticia la confirmó su esposa Paula Cereghino, según detalló The New York Times.

El icónico bajista murió a los 77 años el pasado el 5 de febrero a causa de un cáncer, pero la noticia comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas. Los inicios de Smith en la música fueron como bajista de Angel and the Snake, que posteriormente se convertiría en Blondie. En 1975, dejó la banda para unirse a Television, reemplazando al bajista fundador Richard Hell.

“Blondie era como un barco que se hundía y Television era mi banda favorita”, supo describir a la revista MOJO en 2001. Junto al líder Tom Verlaine, el guitarrista Richard Lloyd y el baterista Billy Ficca, Smith creó Marquee Moon, el álbum debut de Television que luego dio forma a la música punk.

La banda se separó después del lanzamiento de su segundo álbum, Adventure, en 1978. Smith fue parte de la reunión de la banda en 1992 y continuó actuando con ellos hasta la década de 2010.

A lo largo de su carrera, Smith aportó tuvo talento para Verlain y Lloyd, así como para The Roches, Willie Nile, Peregrine y The Revelons. Entre 1988 y 1989, el bajista realizó giras y grabaciones con los Fleshtones.

Fred Smith

La despedida de Jimmy Rip, compañero de Television

Tras conocerse la noticia, su excompañero de banda Televisión, el guitarrista Jimmy Rip despidió a Fred Smith a través de las redes sociales.

“El legendario bajista de Television, Tom Verlaine y muchos otros, Fred Smith, no solo fue mi compañero de banda durante 46 años, sino mi verdadero amigo”, escribió en Instagram junto a un videomontaje de recuerdos con Smith.

“Era un gran compañero de carreras y justo el tipo que querías cerca cuando la vida en la carretera se volvía aburrida”, sostuvo y agregó: “Su sentido del humor, al igual que su voz musical, era seco, sutil, hasta el punto, hilarante y siempre te dejaba con ganas de un más. Ayer, se fue de este mundo, dejando a tantos que lo querían con muchas ganas más... de él”.

Rip remarcó que su compañero y amigo “luchó contra su enfermedad larga y duramente estos últimos años, esperando siempre nuevos proyectos”. “Teníamos grandes planes para tocar la música de Tom en vivo este año... pero simplemente no estaba destinado a ser. Afortunadamente, pudimos decir adiós, ‘te amo’ fueron nuestras últimas palabras el uno al otro. Lo extrañaré más de lo que nadie pueda imaginar”, concluyó.

