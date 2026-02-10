IR A
Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

La química del elenco y la evolución emocional de Mickey, quien lidia con sus propias adicciones y fracasos pasados mientras busca justicia, resuena profundamente con el público actual.

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.

El abogado del Lincoln se consolidó como una de las grandes apuestas de Netflix al revitalizar con inteligencia el drama judicial, un género que nunca pierde atractivo. Inspirada en las novelas de Michael Connelly, la serie sigue a Mickey Haller, un abogado poco convencional que ejerce su profesión desde el asiento trasero de su Lincoln Town Car. Esta idea original no solo le imprime identidad propia al relato, sino que convierte a Los Ángeles en un escenario vivo, donde cada caso expone dilemas éticos y pone a prueba la sagacidad del protagonista.

El reciente regreso de la ficción al centro de las tendencias globales se explica por su logrado balance entre el suspenso propio de los procedimientos legales y el costado más íntimo de sus personajes. En la nueva temporada, la historia eleva la tensión al involucrar a Haller en tramas cada vez más oscuras, en las que la verdad se diluye dentro de un sistema judicial plagado de intereses cruzados. El ritmo sostenido y los giros narrativos mantienen al espectador atrapado, transformando cada episodio en un duelo estratégico de alto riesgo.

Parte del atractivo de la serie, estrenada en 2022, radica en la construcción sólida de sus personajes y en una puesta en escena cuidada que evita los lugares comunes del género. La evolución emocional de Mickey —marcada por adicciones, errores del pasado y una inquebrantable búsqueda de justicia— aporta profundidad y cercanía, mientras que la química del elenco potencia cada conflicto. En un catálogo cada vez más competitivo, El abogado del Lincoln se afirma como una propuesta envolvente y eficaz, demostrando que los dramas judiciales aún tienen mucho para ofrecer cuando combinan humanidad y misterio.

El abogado del Lincoln

Sinopsis de El abogado del Lincoln, la serie que es furor en Netflix con su nueva temporada

El abogado del Lincoln sigue el recorrido de Mickey Haller, un talentoso abogado defensor que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera y que, tras un prolongado parate, se ve obligado a regresar al competitivo circuito judicial de Los Ángeles. Fiel a su estilo poco convencional, dirige su estudio desde el asiento trasero de un Lincoln Town Car, lejos de los despachos tradicionales. El punto de partida de la historia es tan abrupto como decisivo: el asesinato de un colega le deja como herencia todos sus casos, entre ellos la defensa de un poderoso empresario tecnológico acusado de un doble homicidio, un desafío que lo empuja a reinventarse mientras sortea las grietas de un sistema legal implacable.

En la temporada más reciente, que hoy lidera las preferencias dentro de Netflix, la serie eleva la apuesta al explorar las consecuencias del resurgimiento profesional de Haller. Los conflictos se vuelven más complejos y los riesgos, más personales, a medida que la narrativa se adentra en dilemas morales y zonas grises donde la verdad no siempre es evidente. En paralelo, Mickey intenta sostener una frágil estabilidad familiar y laboral junto a sus dos exesposas, piezas clave de su equipo, mientras enfrenta un caso de alto perfil que pone en jaque su prestigio y expone a su entorno a amenazas concretas.

El gran atractivo de la producción está en su habilidad para combinar el espíritu del drama judicial clásico con una dosis constante de suspenso contemporáneo. Cada episodio revela nuevas capas de engaños, secretos y pruebas cuestionables, dejando en claro que en los tribunales la justicia muchas veces depende del relato más convincente. Con diálogos afilados, un ritmo sostenido y un protagonista carismático, la adaptación de las novelas de Michael Connelly se consolida como una serie atrapante, capaz de mantener al público en vilo hasta el último fallo.

Tráiler de El abogado del Lincoln

Embed - El abogado del Lincoln: Temporada 4 | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de El abogado del Lincoln

  • Manuel Garcia-Rulfo como Mickey Haller
  • Neve Campbell como Maggie McPherson
  • Becki Newton como Lorna Crane
  • Angus Sampson como Cisco
  • Jazz Raycole como Izzy Letts
  • Christopher Gorham como Trevor Elliott
  • Yaya DaCosta como Andrea "Andy" Freemann
