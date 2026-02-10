IR A
IR A

Adiós a las camperas: Antonella Roccuzzo mostró su abrigo que será tendencia en la temporada

La esposa de Leo Messi cumplió uno de sus sueños y marcó el favorito del próximo invierno.

Antonela Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. 

Antonela Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. 

Redes sociales
  • Antonela Roccuzzo está disfrutando de un viaje de ensueño en Nueva York, mientras descubre las mejores tendencias de la nueva temporada de invierno.

  • La esposa de Leo Messi encuentra algo especial a cada prenda para elevar un look clásico y mantener la elegancia en cualquier evento en el que participa.

  • En Nueva York, tuvo una noche de teatro y diversión, donde se fusionó con la ciudad moderna y mantuvo su elegancia con un toque street. Para eso, optó por un tapado de cuero, largo hasta los tobillos.

  • Los usuarios de las redes sociales no dudaron en halagar el look que eligió para su noche mágica de teatro, y se enamoraron del abrigo perfecto para enfrentar las bajas temperaturas.

Antonela Roccuzzo disfrutó de un viaje de ensueño en Nueva York, mientras descubre las mejores tendencias de la nueva temporada de invierno. Entre los colores oscuros y los looks más originales, decidió despedirse de las camperas clásicas para darle paso a un nuevo tipo de abrigo para enfrentar las bajas temperaturas. Fue así que adelantó cuál será el tapado favorito de todos, y con qué detalle elevarlo para convertirlo en un atuendo elegante.

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo
Te puede interesar:

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

La esposa de Leo Messi le da un toque especial a cada prenda para elevar un look clásico y mantener la elegancia en cualquier evento al que participa. Es así como fusiona los colores y algunas de las tendencias de cada una de la temporada. Sin embargo, decidió despedirse de los abrigos clásico, para darle paso a una nueva elección en el próximo invierno argentino.

Cuál es el abrigo que usó Antonela Roccuzzo y será tendencia en 2026

En Nueva York, tuvo una noche de teatro y diversión, donde se fusionó con la ciudad moderna y mantuvo su elegancia con un toque street. Para eso, optó por un tapado de cuero, largo hasta los tobillos. El mismo era de mocha mousse, manteniendo el color pantone 2025 como el perfecto para las bajas temperaturas. Con el objetivo de elevarlo, lo combinó con un accesorio de pelo sintético y unos guantes, ambos total black, emitiendo una energía power woman y lujo silencioso que la destacó por sobre el resto.

antonela-roccuzzo-2180097

Antonela Roccuzzo es una reconocida fanática de Harry Potter y no duda en demostrarlo. Es por eso que se preparó de gala para cumplir uno de sus sueños más grandes: ver la obra de teatro The Cursed Child en Broadway. Para la ocasión, se vistió con el tapado tendencia y la piel sintética, acompañando a los colores oscuros y dorados característicos de la obra. "Broadway, pero que sea mágico", escribió en un posteo donde compartió las mejores postales.

antonela-roccuzzo-2180095

Fue en este contexto donde ya comenzó a abrir la temporada del invierno, alejándose de las camperas y buzos para marcar al tapado como el abrigo tendencia. Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en halagar el look que eligió para su noche mágica de teatro, y se enamoraron del abrigo perfecto para enfrentar las bajas temperaturas.

Noticias relacionadas

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

play
César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Hace 13 minutos
play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 44 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 52 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 1 hora
Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Hace 1 hora