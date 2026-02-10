10 de febrero de 2026 Inicio
"Se distrajo con el celular": piden tres años de prisión para un anestesiólogo por la muerte de un nene en General Roca

Mauricio Atencio Krause fue declarado responsable penalmente por la muerte de Valentín Mercado Toledo, de cuatro años, tras haber abandonado el quirófano para usar el teléfono, entre otras irregularidades.

Valentín sufrió muerte encefálica tras las irregularidades en el quirófano.

La Justicia de Río Negro da a conocer este martes la sentencia del anestesiólogo Mauricio Atencio Krause, declarado responsable penal por la muerte de Valentín Mercado Toledo, de cuatro años, fallecido tras una cirugía el 11 de julio de 2024 en General Roca. El profesional es apuntado por haberse distraído con el celular durante la operación y haber abandonado el quirófano.

El Ministerio Público Fiscal pidió una condena de tres años de prisión condicional y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina, mientras la querella acompañó el reclamo y la defensa solicitó el mínimo legal.

Durante el juicio celebrado el 3 de diciembre del año pasado, el tribunal concluyó que el profesional no solo abandonó el quirófano durante la cirugía, sino que también usó su teléfono celular mientras se desarrollaba el procedimiento y la sala de operaciones carecía de un desfibrilador y de controles clínicos adecuados.

De acuerdo con el expediente, Krause abandonó su puesto y se distrajo con el celular durante al menos 20 minutos en momentos críticos de la intervención quirúrgica, tiempo suficiente para que la máquina de anestesia permaneciera fuera de funcionamiento, lo que causó un paro cardíaco y una falta irreversible de oxígeno en el niño.

Los abogados de la familia: "La cirugía no tenía riesgo"

Agustín Aguilar y Miguel Ceballos, abogados de la querella, dialogaron con Antonio Fernández Llorente y Mariana Verón en La Mañana, por C5N. Explicaron que la cifra de tres años pedida por la fiscalía "responde en la escala penal a que era el delito de homicidio culposo, que si bien tiene hasta 5 años, en este caso el médico no tenía antecedentes penales, con lo cual era imposible perforar ese techo".

En cuanto a los detalles de lo ocurrido, refirieron que "la operación dura un determinado tiempo, al inicio se hacen los controles y durante la operación hemos probado, mediante los testigos, que el anestesiólogo salió en varias ocasiones a hablar por teléfono, con lo cual no tenía un control total sobre lo que estaba pasando".

Valentín Mercado Toledo
Valentín sufrió muerte encefálica en el quirófano el 11 de julio de 2024, a donde había ingresado por una hernia diafragmática.

"Durante el juicio declararon otros anestesiólogos también que participaron sobre todo en la reanimación de Valentín y a todos se les consultó sobre el uso del teléfono. Uno dijo que sí lo utiliza para realizar cálculos sobre sobre la medicación, pero obviamente no para redes sociales, no para hablar por teléfono como fue en este caso", plantearon.

Los letrados refirieron que los más de 20 testigos que hablaron en el juicio "pudieron dar cuenta de las distintas irregularidades que se llevaron a cabo dentro de ese quirófano que llevaron a la muerte al niño". "Tuvimos la salida para hablar por teléfono, ir a buscar un cargador. Tenían desconectado en un primer momento el tomógrafo, así que fue una cadena de irregularidades. Era una cirugía por hernia diafragmática, era una operación sencilla. Como se dice en la jerga de los médicos, entró caminando y se fue en un cajón", relataron.

"Era una operación programada, donde había un prequirúrgico que dio perfecto, el niño no tenía ninguna anormalidad. Toda operación tiene riesgos, pero en este caso eran mínimos. Pudimos acreditar el homicidio culposo del doctor Mauricio Atencio y esperamos la condena más la inhabilitación", concluyeron.

