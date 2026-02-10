Lanzaron el trailer de "La oficina", la versión mexicana de "The Office": cuándo se estrena

Amazon Prime lanzará una nueva adaptación de la icónica serie, dirigida por Gaz Alazraki. ¿Logrará romper el maleficio y tener el éxito que no tuvieron las otras fuera del Reino Unido y Estados Unidos?

Fernando Bonilla encabeza el elenco de La oficina﻿, la versión mexicana de The Office.

Amazon Prime prepara una nueva versión de The Office , la icónica serie creada en Reino Unido y que ya tuvo una exitosa adaptación en Estados Unidos, protagonizada por Steve Carell. Se trata de La oficina , que estará ambientada en México , y ya tiene su primer tráiler.

La trama seguirá a los empleados de la empresa de jabón Olimpo , con lo que parece una dinámica muy similar a la serie original, con el formato mockumentary o falso documental, adaptado a un espacio de trabajo mexicano.

Tras la difusión de las primeras imágenes, la reacción de los internautas estuvo dividida entre el entusiasmo y la poca confianza en el proyecto.

El elenco de la adaptación mexicana, que actúa bajo las órdenes del director Gaz Alazraki , está compuesto por:

Amazon presentó el avance de la serie de cara a su estreno, que será el 13 de marzo de 2026.

Embed - La Oficina | Tráiler Oficial | Prime Video

Las versiones de The Office que pasaron sin pena ni gloria

Canadá y Francia hicieron sus versiones en 2006; Chile tuvo la suya en 2008; la de Israel se estrenó en 2010; Suecia presentó la primera versión nórdica en 2012; República Checa no tuvo suerte en 2014 con la suya; a la segunda nórdica, la finlandesa, le fue algo mejor en 2017.

En 2019 lanzó la suya India, mientras que en Polonia y Arabia Saudita pusieron al aire las suyas en 2021 y 2022, respectivamente.

En general, las adaptaciones a la serie originalmente protagonizada por Ricky Gervais no han tenido el éxito de la norteamericana, que consolidó la trayectoria de Steve Carell luego de su gran rol en Virgen a los 40.