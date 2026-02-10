Lanzaron el trailer de "La oficina", la versión mexicana de "The Office": cuándo se estrena

Amazon Prime prepara una nueva versión de The Office, la icónica serie creada en Reino Unido y que ya tuvo una exitosa adaptación en Estados Unidos, protagonizada por Steve Carell. Se trata de La oficina, que estará ambientada en México, y ya tiene su primer tráiler.
La trama seguirá a los empleados de la empresa de jabón Olimpo, con lo que parece una dinámica muy similar a la serie original, con el formato mockumentary o falso documental, adaptado a un espacio de trabajo mexicano.
Tras la difusión de las primeras imágenes, la reacción de los internautas estuvo dividida entre el entusiasmo y la poca confianza en el proyecto.
El elenco de La oficina, la versión mexicana de The Office
El elenco de la adaptación mexicana, que actúa bajo las órdenes del director Gaz Alazraki, está compuesto por:
- Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce III (Gerente Regional/Heredero de Jabones Olimpo).
- Fabrizio Santini como Memo Guerrero (inspirado en Jim Halpert).
- Elena del Río como Sofi Campos (inspirada en Pam Beesly).
- Edgar Villa "Villita" como Aniv Rubio (inspirado en Dwight Schrute).
- Alejandra Ley como Abi Delgado (Ventas/Tiendita).
- Alexa Zuart como Mine Romero (Marketing).
- Guillermo Quintanilla como Don Abel (Contabilidad).
- Juan Carlos Medellín como Lucio Galván (Área Legal).
- Paola Flores como Betty Benitez (Secretaria).
- Armando Espitia como Qwerty (Sistemas).
- Areli González como Ángeles Leyva (Control de calidad).
El trailer de La oficina, la versión mexicana de The Office
Amazon presentó el avance de la serie de cara a su estreno, que será el 13 de marzo de 2026.
Embed - La Oficina | Tráiler Oficial | Prime Video
Las versiones de The Office que pasaron sin pena ni gloria
Canadá y Francia hicieron sus versiones en 2006; Chile tuvo la suya en 2008; la de Israel se estrenó en 2010; Suecia presentó la primera versión nórdica en 2012; República Checa no tuvo suerte en 2014 con la suya; a la segunda nórdica, la finlandesa, le fue algo mejor en 2017.
En 2019 lanzó la suya India, mientras que en Polonia y Arabia Saudita pusieron al aire las suyas en 2021 y 2022, respectivamente.
En general, las adaptaciones a la serie originalmente protagonizada por Ricky Gervais no han tenido el éxito de la norteamericana, que consolidó la trayectoria de Steve Carell luego de su gran rol en Virgen a los 40.