Incendio en una oficina del Senado: seis empleados intoxicados por monóxido de carbono El hecho ocurrió en el cuarto piso del Palacio Legislativo, en un despacho perteneciente a una senadora por Chubut. Todos los afectados son personal de maestranza; dos debieron ser trasladados a un hospital porteño.







Incendio en una oficina del Senado: seis empleados intoxicados por monóxido de carbono

Seis personas resultaron intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono a raíz de un incendio registrado este martes en una oficina del Senado de la Nación.

El episodio se produjo en el despacho 614, situado en el cuarto piso del edificio, que corresponde a la senadora por la provincia de Chubut Andrea Marcela Cristina. Según informaron fuentes oficiales, los afectados son trabajadores del área de maestranza que se encontraban en el lugar al momento del hecho.

Entre los damnificados hay dos mujeres de 44 años, un joven de 19 y otras tres personas, quienes recibieron asistencia médica inmediata con suministro de oxígeno. Dos de ellos fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Ramos Mejía, mientras que el resto fue atendido en el lugar.

El incendio ocurrió en el edificio ubicado sobre Hipólito Yrigoyen 1849, entre avenida Entre Ríos y Combate de los Pozos, y fue advertido por una agente del Departamento de Seguridad del Senado, quien dio aviso a las autoridades.

Personal de Bomberos de la Policía Federal acudió al lugar y, ante la imposibilidad de acceder al despacho por falta de llaves, debió forzar la puerta para ingresar. De acuerdo con fuentes legislativas, al momento del ingreso “la oficina estaba completamente quemada, aunque ya no había llamas activas”. Las causas del incendio son materia de investigación.

Así quedó el despacho de la Senadora Nacional del PRO por Chubut, Andrea Marcela Cristina en el Congreso. aparentemente dejaron enchufada la pava eléctrica y eso ocasionó el incendio pic.twitter.com/gASKu9SlCe — Gustavo Hoyo (@gushoyo) February 10, 2026