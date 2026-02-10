10 de febrero de 2026 Inicio
Arrancan las segundas prácticas de Fórmula 1: qué días correrá Colapinto y cómo verlo en vivo

Las pruebas de la máxima categoría serán entre el 11 y 13 de febrero en Bahrein y Alpine confirmó tanto la presencia del argentino como de su compañero, Pierre Gasly.

Por
Franco Colapinto hará dos presentaciones en las pruebas de Bahrein: estará el 11 y 13 de febrero.

Franco Colapinto hará dos presentaciones en las pruebas de Bahrein: estará el 11 y 13 de febrero.

A menos de un mes del inicio de la temporada 2026, este miércoles arrancarán las segundas pruebas de la Fórmula 1 y Alpine confirmó el cronograma en el que participará Franco Colapinto.

La Fórmula 1 debate cambios técnicos en la antesala de la era 2026.
El cambio que analiza la Fórmula 1 y que podría perjudicar al Alpine de Franco Colapinto

Entre el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de febrero se realizarán una serie de pruebas en Bahréin, donde las diferentes escuderías de la Fórmula 1 tendrán una nueva oportunidad de realizar programas y simulaciones de cara al inicio de la temporada, luego de los tests que comenzaron en Barcelona y de gran rendimiento por parte del equipo francés.

De acuerdo a lo detallado por Alpine, el pilarense y el francés se subirán al A526 y dispondrán de un día y medio de pruebas totales. Los de este fin de semana no serán los últimos tests de pretemporada, ya que entre el 18 y el 20 de febrero habrá actividad también en el Circuito Internacional de Bahréin.

gasly colapinto briatore

Prácticas de Fórmula 1 en Bahrein: qué días correrá Colapinto y cómo verlo en vivo

La actividad en el Circuito Internacional de Bahréin, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 5,412 kilómetros, comenzará este miércoles 11 a las 4 de la madrugada (hora argentina) y se extenderá durante cuatro horas. Ese mismo día habrá un descanso de solo una hora y el segundo turno será de 9 a 13.

Los tests de pretemporada en Bahréin continuarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios.

De acuerdo a lo que informó Alpine, Franco Colapinto participará de los días 11 y 13, mientras que Pierre Gasly lo hará el primero y segundo día. La competencia se podrá ver a través de Fox Sports, la plataforma de stream Disney+ Premium y F1 TV.

Alpine test Bahrein

Cuándo empieza la Fórmula 1 2026

La temporada de Fórmula 1 dará inicio durante el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne.

El último ganador en este circuito fue el británico Lando Norris, de McLaren, que el año pasado consiguió su primer título en una apasionante temporada que se definió en la última carrera, en Abu Dhabi.

Franco Colapinto buscará dejar atrás el flojo 2025 que tuvo, ya que fue uno de los dos pilotos, junto al australiano Jack Doohan, que no pudo sumar puntos. Sin embargo, con los cambios en el monoplaza y las actuaciones en las prácticas de Barcelona, se espera que pueda cambiar su imagen de la última temporada.

