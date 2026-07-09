9 de julio de 2026 Inicio
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Sin frío polar en el AMBA: qué día del fin de semana largo asoma el sol

En un hecho poco frecuente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas para el jueves feriado. Sin embargo, ya sin temperaturas heladas, los ojos están puestos en el cielo con la incógnita de cuándo se despejará.

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Se viene un fin de semana largo nublado.

Se viene un fin de semana largo nublado.

Télam

El país celebra 210 años de la Declaración de la Independencia y comienza lo que para muchos es un fin de semana largo, con feriado el jueves y día no laborable el viernes. En ese contexto, se dio un hecho poco común: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas para ninguna zona del país, por lo que se espera una jornada tranquila desde lo climático.

Poco a poco las temperaturas suben algunos grados de cara al fin de semana. 
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Tras semanas consecutivas marcadas por una ola polar histórica que pintó el mapa de amarillo y naranja por temperaturas extremas, vientos en la Patagonia y nevadas en la cordillera, las 24 jurisdicciones del país entraron simultáneamente en un estado de "calma climática".

Así, se anticipa un feriado sin inclemencias meteorológicas, óptimo para el paseo y el descanso, luego de varios días de frío. Ahora, con el termómetro más relajado, se puede disfrutar mejor del fin de semana largo.

Recién llegarían las alertas el viernes, con anticipo de lluvias y vientos en la zona cordillerana de La Rioja, San Juan, Mendoza y la totalidad del territorio de Neuquén y Río Negro.

Un 9 de julio sin alerta meteorológica en ninguna zona del país.

Un 9 de julio sin alerta meteorológica en ninguna zona del país.

Sin alertas: el pronóstico para este jueves 9 de julio de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El organismo anticipa una jornada de jueves fresca y nublada, con la temperatura oscilando entre 8° y 17°, y vientos leves rotando del oeste al sur. El fin de semana largo continuará en la misma línea, y recién podría asomarse algo más de sol el domingo, tras el partido de la Selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

La próxima semana arrancaría entonces con cielo despejado, aunque se mantendrían las temperaturas de invierno moderado.

Un fin de semana largo nublado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Un fin de semana largo nublado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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