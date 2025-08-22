22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Si tenés un almanaque viejo, no lo tires: así lo podés reutilizar

Ideas simples para transformar almanaques pasados en objetos útiles y decorativos, con materiales accesibles y pasos claros.

Por
Un viejo calendario se puede transformar en material decorativo para el hogar.

Un viejo calendario se puede transformar en material decorativo para el hogar.

Los almanaques que quedaron del año anterior suelen terminar en el tacho sin mucha vuelta. Sin embargo, darles otra vida no solo es posible: también es práctico y hasta divertido. Entre las láminas con fotos, las tapas duras y los espirales metálicos, hay piezas que podés reaprovechar sin gastar.

Aunque a primera vista la pizza y el vino puedan parecer una combinación extraña, lo cierto es que maridan a la perfección.
Te puede interesar:

Con salsa de tomate o con salsa blanca: según como armes la pizza, este es el mejor vino para combinarla

En casas, escuelas y oficinas abundan los formatos: de pared, de escritorio tipo carpa, encuadernados con ganchos o anillados. Esa variedad abre el juego a distintas soluciones: desde un planificador 2025 pegado sobre las hojas viejas hasta cuadernos chicos para listas, sobres decorativos, marcadores de libros o láminas enmarcadas con las imágenes más lindas.

No todo calendario sirve para todo. Hay papeles muy finos que no resisten témperas o pegamentos, y tapas plastificadas que requieren cinta doble faz o adhesivos específicos. Conviene probar primero en un borde para evitar sorpresas y adaptar los pasos a lo que tengas a mano.

-calendario feriados almanaque

Cómo reutilizar un calendario viejo

Materiales

  • Calendario viejo (de pared o de mesa)

  • Cinta doble faz y/o plasticola

  • Cutter afilado y regla metálica

  • Tijera, perforadora y, si tenés, anilladora o argollas

  • Hojas A4 con los meses 2025 impresos (tamaño ajustado)

  • Cartulina o papeles temáticos para forrado

  • Film autoadhesivo o láminas para plastificar en frío

  • Lija fina (para emparejar bordes)

  • Marcadores, fibrones, rotuladores y stickers

  • Barniz al agua o cola diluida (sellador rápido)

-calendario anotación feriados

Procedimiento

  1. Seleccionar: separá tapas, hojas y espiral. Elegí qué páginas vas a conservar.

  2. Cortar a medida: con un cutter y regla metálica, escuadrá bordes y definí formatos (A5 para libretas, 10×15 cm para porta-fotos, etc.). Trabajá sobre una base de corte.

  3. Forrado: si la tapa está gastada, forrá con papel decorativo. Marcá los pliegues y pegá con cinta doble faz para evitar arrugas.

  4. Actualizar meses: imprimí el 2025. Probá un mes sobre una hoja y verificá que no transparente el fondo. Pegá centrado. En calendarios de mesa, añadí una franja inferior para notas.

  5. Encuadernado rápido: apilá las hojas, perforá alineado y reutilizá el espiral original (abrilo con cuidado y volvé a cerrarlo) o colocá argollas.

  6. Acabados: lijá mínimamente bordes cortados. Sellá con barniz al agua las piezas que se usarán como posavasos o marcadores.

  7. Organizador semanal: sobre una hoja lisa, trazá columnas, títulos abreviados y una sección “Prioridades”. Plastificá con film; así podés escribir con marcador al agua y borrar con un paño.

  8. Seguridad: mantené dedos alejados de la línea de corte, usá regla metálica y apoyá la pieza en una base firme. Si trabajás con chicos, que los cortes los haga un adulto.

  9. Ajustes según material: si el papel es satinado, el pegamento en barra agarra mejor; en papeles porosos, funciona bien la cola diluida. Cuando el sustrato es muy fino, laminá antes de cortar.

Noticias relacionadas

Usuarios de TikTok compartieron y comentaron el video viral, donde la anciana cuestiona a la inteligencia artificial sobre sus respuestas.

Una mujer de 90 años peleó con ChatGPT: "¿Cómo sabés las respuestas?"

La medida responde más a un interés político que a una visión científica de largo plazo.

Deja de investigarlo: la NASA recibió la orden de no profundizar en el cambio climático

play

Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en ANDIS para recibir una pensión

La IA proyecta cómo podrían ser las mascotas del futuro.

¿Seguirán siendo animales? Cómo serán las futuras mascotas según la inteligencia artificial

La estación estará cerrada aproximadamente por dos meses.

El lunes cierran la estación de subte Carlos Gardel por obras de renovación integral

Se encuentran escritoras, artistas, pioneras de la medicina y referentes sociales.

Cuáles son los sepulcros de famosos argentinos que se convirtieron en monumentos históricos

Rating Cero

Esta serie es perfecta para ver de un tirón.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es muy entretenida: te va a encantar

Con escenas de alto voltaje, esta serie de Netflix sigue estando entre las más vistas desde hace años.
play

Está en Netflix, es muy picante y es una serie que tenés que ver en pareja

Las Películas imperdibles de Netflix
play

Esta secuela de amigos y descontrol llegó a Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

La forma en que se entienden les permitió transformar la convivencia y el trabajo en un espacio de disfrute compartido.

Un famoso jugador español reveló algo clave con su pareja para mantener la relación y sorprendió a todos

Sachia Vieckery, la tenista que ganó millones vendiendo contenido para adultos.

Quién es Sachia Vieckery, la tenista que ganó millones vendiendo contenido para adultos y cobra mil dólares por sus citas

Esta película sueca causa furor en Netflix.
play

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

últimas noticias

Diego Spagnulo junto al presidente Javier Milei.

La Justicia le prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo

Hace 47 minutos
Suárez desmintió a Nara sobre los dichos de su exesposo sobre su futura paternidad.

La China Suárez cruzó a Wanda Nara por la supuesto embarazo con Mauro Icardi

Hace 1 hora
play

Escándalo de las coimas: se revelaron audios inéditos de Diego Spagnuolo contra Karina Milei

Hace 1 hora
Un viejo calendario se puede transformar en material decorativo para el hogar.

Si tenés un almanaque viejo, no lo tires: así lo podés reutilizar

Hace 1 hora
Una opción atractiva para quienes prefieren experiencias rápidas, espontáneas y sin historial guardado.

App para citas: diferencias entre Tinder e InstaCams, la app que crece y crece

Hace 1 hora