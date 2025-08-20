Si tenés neumáticos viejos, no los tires: podés reutilizarlos y decorar tu casa

Este es el nuevo uso que le podés dar a los neumáticos viejos.

Cada vez es más común la filosofía del reciclado, bajo la cual se les puede dar un segundo uso a muchos productos que suelen ser descartados o tirados a la basura luego de ser usados. Sin embargo, pocas personas conocen el increíble truco para reutilizar neumáticos viejos.

Estos elementos suelen tener mucha duración y pocas veces se dañan, aunque luego de un tiempo es necesario cambiarlos. En este sentido, las personas suelen deshacerse de ellos, pero otras prefieren convertirlos en algo completamente distinto: una maceta, para decorar el jardín o incluso la casa.

Asimismo, además de estar reciclando un neumático, estamos protegiendo el medio ambiente, ya que la disposición incorrecta de estos elementos constituye un riesgo para la salud pública y una contaminación del entorno. Al ser abandonados, en los neumáticos luego conviven insectos, bichos y hasta puede ser un foco de incendio.

neumaticossss.webp Cómo hacer macetas con neumáticos En primer lugar, es importante asegurarse de que el neumático esté limpio y libre de residuos. Hay que lavar bien la superficie utilizando agua y jabón para eliminar cualquier suciedad o grasa que haya quedado de su uso anterior.

Materiales Taladro o perforador (buscar en taller mecánico o ferretería)

Pintura de aerosol

Tierra fértil

Planta a elección