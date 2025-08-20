20 de agosto de 2025 Inicio
Si tenés neumáticos viejos, no los tires: podés reutilizarlos y decorar tu casa

Estos elementos suelen ser descartados tras usarse, aunque pocos saben que se les puede dar una "segunda vida".

Por
Este es el nuevo uso que le podés dar a los neumáticos viejos.

Este es el nuevo uso que le podés dar a los neumáticos viejos.

Cada vez es más común la filosofía del reciclado, bajo la cual se les puede dar un segundo uso a muchos productos que suelen ser descartados o tirados a la basura luego de ser usados. Sin embargo, pocas personas conocen el increíble truco para reutilizar neumáticos viejos.

Lola Berthet criticó al Gobierno por el ajuste en Discapacidad: "Nuestros hijos se están quedando sin sus terapias"

Estos elementos suelen tener mucha duración y pocas veces se dañan, aunque luego de un tiempo es necesario cambiarlos. En este sentido, las personas suelen deshacerse de ellos, pero otras prefieren convertirlos en algo completamente distinto: una maceta, para decorar el jardín o incluso la casa.

Asimismo, además de estar reciclando un neumático, estamos protegiendo el medio ambiente, ya que la disposición incorrecta de estos elementos constituye un riesgo para la salud pública y una contaminación del entorno. Al ser abandonados, en los neumáticos luego conviven insectos, bichos y hasta puede ser un foco de incendio.

neumaticossss.webp

Cómo hacer macetas con neumáticos

En primer lugar, es importante asegurarse de que el neumático esté limpio y libre de residuos. Hay que lavar bien la superficie utilizando agua y jabón para eliminar cualquier suciedad o grasa que haya quedado de su uso anterior.

Materiales

  • Taladro o perforador (buscar en taller mecánico o ferretería)
  • Pintura de aerosol
  • Tierra fértil
  • Planta a elección
neumatico maceta

Procedimiento

  1. Perforar el neumático y hacer agujeros en la parte inferior para permitir el drenaje del agua.
  2. Una vez perforado, hay que pintar el neumático con el aerosol. Si bien se recomiendan tonos vivos para complementar el entorno, el color es a gusto.
  3. Colocar tierra en su interior. Usar tierra fértil y compost para garantizar el crecimiento adecuado de las plantas. También se puede agregar fertilizantes orgánicos para promover el desarrollo saludable de las raíces.
  4. Por último, elegir las plantas para colocar en tu nueva maceta. Estas pueden variar según el clima y ambiente en el que vivas.

