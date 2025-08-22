Sabrina Rojas respaldó a Flor Vigna tras criticar a Luciano Castro La conductora respondió a los dichos de la bailarina sobre su exmarido y reconoció que todo se debe al "machismo".







La conductora volvió a hablar de la bailarina y su expareja en torno a la infidelidad. Redes Sociales

La conductora Sabrina Rojas habló sobre la cantante Flor Vigna, y los dichos sobre su expareja Luciano Castro. ¡Está re loco! No te voy a contar todo. Pero sí, que la pasé recontra mal...", dijo recientemente la bailarina.

Con relación a estas declaraciones, le preguntaron: "¿Escuchaste lo que comentó Flor, que Luciano está loco y que hay que ayudarlo?”, y respondió: “De eso no voy a hablar”.

Después la notera de Intrusos, en América, indagó en el tema de la infidelidad y la distinta vara entre el hombre y la mujer: “Siempre se apunta a la cornuda, se quiere saber cómo está, cómo se siente. Y mientras tanto, el hombre anda suelto. A mí, por ejemplo, me hacen preguntas con otra intención de las que quizás le hacen a mi exmarido”, reconoció.

Embed Flor Vigna disparó contra Luciano Castro: "viví un infierno, me llamó después de la entrevista, está re loco, ayúdenlo"#PuroShow pic.twitter.com/NTrKf0MofD — emi (@eeemiliano) August 21, 2025 Cuando le insistieron en hablar sobre su exmarido, si "metía miedo", destacó: “No lo sé, pero creo que todo responde al machismo. Nos ponen a nosotras como las locas y la realidad no es eso. Cuando Luciano estaba con Flor, yo ya estaba feliz con el Tucu. Y siempre digo: si supieran…”.