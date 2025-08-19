Si tenés revistas viejas, no las tires: podés hacer un lindo portarretrato Una idea económica y fácil de hacer en casa. Perfecta para sorprender con un detalle personalizado y especial. Por







Cualquiera puede animarse a fabricar un portarretrato artesanal que se destaque en cualquier rincón del hogar. Freepik

Hacer manualidades en casa es una forma creativa de reutilizar materiales. Un ejemplo práctico y económico es transformar revistas antiguas en un portarretrato original, ideal para regalar en ocasiones especiales aportando un toque personal a lo que se está entregando.

Además de ser una actividad entretenida para grandes y chicos, esta propuesta fomenta la creatividad y la conciencia ambiental. En lugar de tirar papeles que ya no se usa, se les puede dar un nuevo propósito convirtiéndolos en piezas decorativas únicas y personalizadas.

El resultado no solo es un marco de fotos atractivo, sino también un recuerdo cargado de significado. Con pocos elementos y un procedimiento muy fácil, cualquiera puede animarse a fabricar un portarretrato artesanal que se destaque en cualquier rincón del hogar.

Marco revista Pinterest Cómo hacer un portarretrato con revistas viejas Materiales Un marco liso, de madera o plástico

Revistas antiguas

Tijeras

Plasticola

Un pincel pequeño Marco revista Redes sociales

Procedimiento Se comienza reuniendo varias revistas viejas y seleccionar páginas con diferentes colores o estampados para dar más vida al diseño final. Luego hay que recortar cada hoja en tiras largas y parejas, procurando que tengan un ancho similar para lograr un efecto más prolijo. Enrollar cada tira con cuidado hasta formar pequeños tubos de papel firmes y delgados, que luego servirán como decoración.