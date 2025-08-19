Si tenés revistas viejas, no las tires: podés hacer un lindo portarretrato

Hacer manualidades en casa es una forma creativa de reutilizar materiales. Un ejemplo práctico y económico es transformar revistas antiguas en un portarretrato original, ideal para regalar en ocasiones especiales aportando un toque personal a lo que se está entregando.
Además de ser una actividad entretenida para grandes y chicos, esta propuesta fomenta la creatividad y la conciencia ambiental. En lugar de tirar papeles que ya no se usa, se les puede dar un nuevo propósito convirtiéndolos en piezas decorativas únicas y personalizadas.
El resultado no solo es un marco de fotos atractivo, sino también un recuerdo cargado de significado. Con pocos elementos y un procedimiento muy fácil, cualquiera puede animarse a fabricar un portarretrato artesanal que se destaque en cualquier rincón del hogar.
Procedimiento
Se comienza reuniendo varias revistas viejas y seleccionar páginas con diferentes colores o estampados para dar más vida al diseño final. Luego hay que recortar cada hoja en tiras largas y parejas, procurando que tengan un ancho similar para lograr un efecto más prolijo. Enrollar cada tira con cuidado hasta formar pequeños tubos de papel firmes y delgados, que luego servirán como decoración.
Preparar el marco liso, ya sea de plástico o de madera, y aplicar una capa uniforme de plasticola en la superficie donde se colocarán los rollitos. El paso siguiente será ir acomodando los tubitos uno al lado del otro, presionando suavemente para que se adhieran bien y rellenando todo el contorno hasta cubrirlo por completo. Dejar secar durante algunas horas en un lugar ventilado para asegurar que el pegamento se fije correctamente y el portarretrato quede sólido.