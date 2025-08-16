16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Si tenés latas viejas, no las tires: podés hacer distintos objetos para decorar tu casa

Las latas vacías pueden transformarse en objetos prácticos y originales. Una forma creativa de sumar estilo y cuidar el planeta al mismo tiempo.

Por
Las latas viejas pueden integrarse a cualquier ambiente

Las latas viejas pueden integrarse a cualquier ambiente, combinando estética, funcionalidad y conciencia ecológica.

Handfie

Reutilizar materiales cotidianos es una forma creativa y económica de aportar una mejor estética a los espacios del hogar. En ese sentido, las latas vacías ofrecen un sinfín de posibilidades. Con algo de ingenio, estos envases pueden transformarse en elementos funcionales y decorativos que, además de embellecer, fomentan el consumo responsable y la reducción de residuos. Esta práctica no solo es beneficiosa para el bolsillo, sino que también impulsa hábitos más sustentables.

Las nuevas propuestas de exploración gestionadas por la NASA
Te puede interesar:

Avance estelar: cómo es la nave de la NASA que buscará océanos en una luna de Júpiter

En un contexto en el que el reciclaje se convirtió en una necesidad ambiental, encontrar nuevos usos para objetos que en general terminan en la basura resulta muy importante. Dar una segunda vida a las latas evita que se conviertan en basura contaminantes y permite aprovechar al máximo un material resistente, versátil y fácil de manipular. Así, las ideas para su reutilización pueden ir desde proyectos sencillos hasta piezas de diseño artesanal.

Estas alternativas no solo aportan al cuidado del medioambiente, sino que también permiten personalizar la decoración del hogar con objetos únicos. Entre las opciones más comunes se encuentra la contribución a la obtención de un estilo rústico, moderno o con muchos colores. Es así que las latas viejas pueden integrarse a cualquier ambiente, combinando estética, funcionalidad y conciencia ecológica.

Lata reutilizada

Qué se puede hacer con latas viejas

Las latas de alimentos pueden convertirse en prácticos organizadores para lápices, utensilios de cocina o herramientas pequeñas. Con pintura acrílica, barniz o recubrimientos de tela y papel decorativo, es posible personalizarlas para que se adapten a distintos estilos decorativos. También pueden transformarse en floreros o centros de mesa, añadiendo detalles como encajes, cintas o cordeles para una terminación más elaborada.

Otra opción es emplearlas como macetas para plantas pequeñas o aromáticas. Alcanza con realizar agujeros en la base para permitir el drenaje y decorarlas con pintura o técnicas de decoupage. En espacios exteriores, como patios y balcones, se pueden colgar en forma vertical para crear jardines verticales económicos y originales.

Lata reutilizada

Incluso las latas pueden convertirse en elementos de iluminación artesanal. Con un punzón, se perforan siguiendo un patrón para dejar pasar la luz, logrando lámparas o portavelas que proyecten figuras decorativas en las paredes. Esta versatilidad convierte a las latas viejas en un recurso ideal para quienes buscan unir creatividad, ahorro y respeto por el ambiente.

Noticias relacionadas

Explorar estos detalles eleva la experiencia gastronómica, convirtiendo una comida agradable en una verdaderamente memorable.  

Según el tipo de carne, este es el vino ideal para maridar y disfrutar mejor la comida

vendia milanesas y chorizos hechos de papel higienico: termino detenido

Vendía milanesas y chorizos hechos de papel higiénico: terminó detenido

play

Un choripán a un dólar: la estrategia de una parrilla para fomentar las ventas

El escalofriante llamado al 911 sobre el misterioso crimen de Coghlan: ¿Qué se hace cuando se encuentran restos humanos?

El escalofriante llamado al 911 sobre el misterioso crimen de Coghlan: "¿Qué se hace cuando se encuentran restos humanos?"

Fue posible ver desde retratos simbólicos hasta composiciones abstractas y coloridas,

Reconocidos mundialmente: quiénes son los 4 muralistas argentinos que compitieron por ser los mejores

Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.  

La inteligencia artificial reveló que cambiará la forma de tomar mate: ¿cómo será?

Rating Cero

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.
play

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.
play

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Delirio, una nueva serie en Netflix que está siendo furor y se ubicó en el top ten de las más vistas en agosto 2025.
play

Delirio es la nueva serie de Netflix basada en una novela que fue furor: de qué se trata

Las Películas que son tendencia en el gigante de streaming
play

Esta película de Christopher Nolan sigue causando opiniones divididas y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Conocé todos los rumores que circulan al rededor de la reconocida cantante

¿Katy Perry con un importante político? Con quién fue vista la cantante y alimentó los rumores de pareja

Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor.
play

Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor: de cuál se trata

últimas noticias

play
Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

Hace 18 minutos
play
La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Hace 19 minutos
Un nuevo invento puede desterrar al teclado tradicional.

Adiós al teclado tradicional: el invento que facilita la escritura con mayor comodidad

Hace 20 minutos
La inteligencia artificial incorpora filtros para evitar generar contenido especulativo o emocionalmente dañino.

Esto es lo que responde ChatGPT si le preguntás le fecha de tu muerte

Hace 20 minutos
Este jugador consiguió la histórica Premier League 2011-2012 con el City.

Jugó la Champions League y le mintió a su club sobre su lesión: se lastimó teniendo relaciones sexuales

Hace 21 minutos