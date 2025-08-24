24 de agosto de 2025 Inicio
Si tenés maples de huevo, no lo tires: podés hacerle un regalo a tu gato

Este truco se volvió viral por su sencillez y dejó boquiabiertos a todos los dueños de gatos. Cómo hacerlo en tu casa.

Cómo realizar este truco casero con maples de huevo.

Cada vez es más común la filosofía del reciclado, bajo la cual se les puede dar un segundo uso a muchos productos que suelen ser descartados o tirados a la basura luego de ser usados. Sin embargo, pocas personas conocen el increíble truco para reutilizar maples de huevos que puede representar un buen regalo para tu gato.

Te puede interesar:

Estos elementos suelen ser descartados apenas se terminan de consumir los huevos. Afortunadamente, recientemente se compartió un excelente y sencillo truco para hacer un rascador para gatos, y se volvió viral ya que solo hay que usar maples de huevo y otros pocos elementos más.

Cómo hacer un rascador para gatos con maples de huevo

Este truco es extremadamente sencillo y casero. Solo se necesitan pocos materiales y el resultado es impresionante.

Materiales

  • 1 caja de cartón
  • Entre 3 y 4 maples de huevos
  • Plantas para gatos

Procedimiento

  1. Usar la caja mediana de cartón y sacarle las tapas superiores. Luego, fijar la base con cinta.
  2. Cortar los maples en tiras de dos, y encastrarlas cuando las tengas separadas. Luego, hay que introducirlas en la caja. Los maples deben ser previamente desinfectados.
  3. Agregar algún producto de platas para gatos para que tu mascota rasque, y listo.

