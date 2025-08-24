Si tenés maples de huevo, no lo tires: podés hacerle un regalo a tu gato

Cómo realizar este truco casero con maples de huevo.

Cada vez es más común la filosofía del reciclado, bajo la cual se les puede dar un segundo uso a muchos productos que suelen ser descartados o tirados a la basura luego de ser usados. Sin embargo, pocas personas conocen el increíble truco para reutilizar maples de huevos que puede representar un buen regalo para tu gato.

Estos elementos suelen ser descartados apenas se terminan de consumir los huevos. Afortunadamente, recientemente se compartió un excelente y sencillo truco para hacer un rascador para gatos, y se volvió viral ya que solo hay que usar maples de huevo y otros pocos elementos más.

Captura de pantalla 2025-08-22 130819 Cómo hacer un rascador para gatos con maples de huevo Este truco es extremadamente sencillo y casero. Solo se necesitan pocos materiales y el resultado es impresionante.

Materiales 1 caja de cartón

Entre 3 y 4 maples de huevos

Plantas para gatos