Qué diferencia hay entre reciclable y reciclado y por qué debés saberlo

En tiempos donde el cuidado del ambiente se convierte en una prioridad global, conceptos como “reciclable” y “reciclado” aparecen con frecuencia en etiquetas, campañas y charlas cotidianas. Sin embargo, no siempre queda claro qué significa cada término.

Cuál es la diferencia entre reciclable y reciclado y por qué hay que saberlo

Aunque la diferencia entre “reciclable” y “reciclado” parece mínima, resulta clave para entender el rol de las industrias en la crisis de contaminación plástica.

El clásico símbolo de reciclaje que vemos en muchos envases no siempre significa lo que pensamos. Indica que el material puede reutilizarse, pero no que el producto haya sido reciclado previamente. Muchos productos elaborados con materiales que podrían tener una segunda vida terminan desechados tras un único uso, lo que los convierte en plásticos de “usar y tirar” si no se gestionan correctamente.

En resumen, un material reciclable tiene el potencial de transformarse en algo nuevo, mientras que un producto reciclado ya ha pasado por ese proceso de recuperación. Por ejemplo, el vidrio puede utilizarse nuevamente para fabricar envases o botellas, pero si no se recicla, sigue siendo simplemente un material con posibilidad de ser reutilizado y no un material reciclado.

Entender esta diferencia es un paso importante para repensar nuestros hábitos de consumo y reducir el impacto ambiental.