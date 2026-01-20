- En 2026 habrá al menos un fin de semana largo por mes, excepto en septiembre.
- Febrero y marzo tendrán fines de semana XXL gracias a Carnaval y al Día de la Memoria. Semana Santa en abril y los feriados de mayo asegurarán nuevas pausas largas.
- Julio se destacará con cuatro días seguidos de descanso por el Día de la Independencia y un día puente.
- Diciembre cerrará el año con otro fin de semana extra largo y Navidad caerá viernes.
El calendario 2026 ya empieza a ser revisado por miles de argentinos que organizan vacaciones, escapadas y descansos a lo largo del año. En ese recorrido por las fechas clave, no solo aparecen los Feriados y los fines de semana largos más esperados, sino también aquellos períodos que se perfilan como los más exigentes en términos de rutina laboral y escolar.