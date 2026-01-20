20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Para anotar: este es el mes del 2026 que no tendrá feriados ni fines de semana largos

Este detalle no pasa desapercibido para quienes ya empiezan a pensar cómo distribuir mejor su tiempo y programar viajes.

Por
Existe 1 mes donde no habrá Feriados a nivel nacional

Existe 1 mes donde no habrá Feriados a nivel nacional

  • En 2026 habrá al menos un fin de semana largo por mes, excepto en septiembre.
  • Febrero y marzo tendrán fines de semana XXL gracias a Carnaval y al Día de la Memoria. Semana Santa en abril y los feriados de mayo asegurarán nuevas pausas largas.
  • Julio se destacará con cuatro días seguidos de descanso por el Día de la Independencia y un día puente.
  • Diciembre cerrará el año con otro fin de semana extra largo y Navidad caerá viernes.

El calendario 2026 ya empieza a ser revisado por miles de argentinos que organizan vacaciones, escapadas y descansos a lo largo del año. En ese recorrido por las fechas clave, no solo aparecen los Feriados y los fines de semana largos más esperados, sino también aquellos períodos que se perfilan como los más exigentes en términos de rutina laboral y escolar.

El feriado de carnaval permite planificar viajes, escapadas cortas o simplemente una pausa extendida en pleno verano.
Te puede interesar:

¿Lunes y martes o jueves y viernes? Qué días son feriados por Carnaval y como se arma el fin de semana largo en 2026

Dentro de esa planificación anual, hay un mes en particular que llama la atención por una razón poco alentadora: se presenta como un tramo completamente despejado de pausas oficiales, sin Feriados nacionales ni oportunidades para armar un descanso extendido. Una rareza dentro del calendario, que suele estar salpicado de días no laborables y fechas especiales.

Qué mes no tendrá feriados en Argentina en 2026

feriado

El calendario 2026 traerá al menos un fin de semana largo por mes, con una sola excepción: septiembre, que será el único mes sin feriados ni días puente. A diferencia de ese tramo sin pausas, el resto del año estará marcado por varias oportunidades para cortar con la rutina y organizar escapadas o descansos extendidos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este feriado cortará la tercera semana de enero 2026 de forma sorpresiva.

Este feriado cortará la tercera semana de enero 2026 de forma sorpresiva: cuál es

Se trata de una jornada no laborable que llega sin demasiado aviso, pero que representa una oportunidad ideal para descansar, cortar la rutina semanal o aprovechar un día distinto en familia. 

Confirmado: decretan un feriado sorpresa para el jueves 22 de enero en 2026

Conocé sobre los feriados que habrá a fin de mes

Decretan un nuevo feriado para el miércoles 21 de enero: qué se celebra y a quiénes alcanza

El Carnaval argentino presenta múltiples expresiones según la región y la escala de las celebraciones.

Qué fin de semana de 2026 será largo por Carnaval y en qué localidades tienen un festejo especial por el feriado

En general, se ubican estratégicamente cerca de feriados nacionales para extender los descansos y potenciar el movimiento turístico en todo el país.

¿Más cerca de enero? Qué día será feriado y fin de semana largo por Carnaval en 2026

Conocé la información oficial sobre los Feriados que habrá este año

Cuándo es el próximo feriado que tendrá el 2026 en Argentina

Rating Cero

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor
play

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 
play

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Compartieron unas vacaciones a la vista de todos y formalizaron el vínculo.

Verano romántico: quién es Noe Antúnez, la nueva pareja del Tucu López

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis.

Pia Shaw reveló cómo sigue la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países.
play

De qué se trata Héroe por encargo, la comedia de acción que llegó a Netflix y es de lo más visto

últimas noticias

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

Hace 27 minutos
play
Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Hace 30 minutos
play
Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Hace 31 minutos
La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

Hace 33 minutos
Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Hace 34 minutos