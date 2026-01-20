Para anotar: este es el mes del 2026 que no tendrá feriados ni fines de semana largos Este detalle no pasa desapercibido para quienes ya empiezan a pensar cómo distribuir mejor su tiempo y programar viajes. Por + Seguir en







Existe 1 mes donde no habrá Feriados a nivel nacional

En 2026 habrá al menos un fin de semana largo por mes, excepto en septiembre.

Febrero y marzo tendrán fines de semana XXL gracias a Carnaval y al Día de la Memoria. Semana Santa en abril y los feriados de mayo asegurarán nuevas pausas largas.

Julio se destacará con cuatro días seguidos de descanso por el Día de la Independencia y un día puente.

Diciembre cerrará el año con otro fin de semana extra largo y Navidad caerá viernes. El calendario 2026 ya empieza a ser revisado por miles de argentinos que organizan vacaciones, escapadas y descansos a lo largo del año. En ese recorrido por las fechas clave, no solo aparecen los Feriados y los fines de semana largos más esperados, sino también aquellos períodos que se perfilan como los más exigentes en términos de rutina laboral y escolar.

Dentro de esa planificación anual, hay un mes en particular que llama la atención por una razón poco alentadora: se presenta como un tramo completamente despejado de pausas oficiales, sin Feriados nacionales ni oportunidades para armar un descanso extendido. Una rareza dentro del calendario, que suele estar salpicado de días no laborables y fechas especiales.

Qué mes no tendrá feriados en Argentina en 2026 feriado El calendario 2026 traerá al menos un fin de semana largo por mes, con una sola excepción: septiembre, que será el único mes sin feriados ni días puente. A diferencia de ese tramo sin pausas, el resto del año estará marcado por varias oportunidades para cortar con la rutina y organizar escapadas o descansos extendidos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre