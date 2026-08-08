Será feriado el lunes 10 de agosto y habrá fin de semana largo: a quienes alcanza y qué se celebra La medida beneficiará a determinados trabajadores bonaerenses y permitirá sumar una nueva jornada de descanso dentro del calendario de agosto. Por Agregar C5N en









Feriado el lunes 10 de agosto ¿a quiénes alcanza? Pixabay

Un grupo de bonaerenses tendrá un feriado especial el lunes 10 de agosto.

La jornada permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo antes del 17 de agosto.

El asueto responde a celebraciones locales y alcanzará a empleados públicos, privados autorizados y trabajadores del Banco Provincia.

El calendario 2026 también incluye los feriados inamovibles, trasladables y turísticos previstos para el resto del año. Antes del feriado del 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el calendario incluirá otra jornada no laborable que permitirá a un importante grupo de personas disfrutar de un nuevo fin de semana largo. La fecha se presenta como una oportunidad ideal para realizar una escapada o simplemente descansar.

El próximo lunes 10 de agosto habrá un feriado que beneficiará exclusivamente a los habitantes de un partido y una localidad de la provincia de Buenos Aires. Gracias a esta jornada no laborable, quienes residan en esas zonas podrán disfrutar de un fin de semana largo.

Un grupo de personas disfrutará de un descanso largo antes del feriado nacional del 17 de agosto. Freepik Por qué será feriado el lunes 10 de agosto en 2026 y quiénes lo disfrutarán El feriado del lunes 10 de agosto alcanzará a los habitantes del partido de Navarro, donde se celebrarán las fiestas patronales, y también a quienes viven en la localidad de 12 de Octubre, en el partido de 9 de Julio, que conmemorará un nuevo aniversario fundacional.

De esta manera, los empleados del sector público tendrán un día libre por la celebración, mientras que para los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, siempre que cuenten con la autorización de sus empleadores. Además, el beneficio también alcanzará a todos los empleados de las sucursales del Banco Provincia.

Laguna de Navarro. Turismo Navarro Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Conocé el calendario completo de feriados en 2026. Pexels Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos 2 de enero.

27 de febrero.

15 de agosto.

7 de diciembre.