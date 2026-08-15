15 de agosto de 2026 Inicio
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Feriado del martes 18 de agosto: a quiénes alcanza y cómo se extiende el fin de semana largo

Un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires contará con una jornada de descanso extra durante agosto.

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Habrá feriado XL para los habitantes de esta localidad bonaerense.

Habrá feriado XL para los habitantes de esta localidad bonaerense.

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  • Un grupo determinado de trabajadores tendrá un día libre adicional en agosto.
  • Una localidad bonaerense festejará un nuevo aniversario con actividades especiales.
  • Los beneficiarios de la medida podrán sumar cuatro días consecutivos de descanso.
  • El calendario de 2026 incluye además feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.

El lunes 17 de agosto será feriado nacional en Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. De esta manera, quedará conformado un fin de semana largo, al que se agregará una jornada no laborable el martes 18 para un grupo específico de trabajadores bonaerenses.

Feriado el martes 18 de agosto ¿En dónde?
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Un grupo de trabajadores bonaerenses podrá contar con un feriado XL.

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El martes 18 de agosto será feriado en la localidad de Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor. Ese día se cumplirán 125 años de su fundación, por lo que la comunidad llevará adelante diferentes actividades para celebrar el aniversario.

Por qué será feriado el martes 18 de agosto en 2026 y quiénes lo disfrutarán

El crecimiento de Tres Algarrobos estuvo vinculado a diferentes procesos que marcaron su desarrollo. Un decreto provincial fue determinante para avanzar con la organización y el trazado urbano de la localidad, que se distingue por sus calles diagonales. Posteriormente, la producción agropecuaria, la inmigración y el ferrocarril tuvieron un papel importante en su evolución.

En el marco del aniversario, las autoridades de Carlos Tejedor prepararon una programación especial para el fin de semana. Las actividades contemplarán diferentes propuestas, entre ellas opciones gastronómicas, espectáculos y shows a cargo de artistas invitados.

Vista aérea de Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor.

Vista aérea de Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor.

El alcance del asueto del martes 18 de agosto estará dirigido a los trabajadores públicos de Tres Algarrobos y a los empleados del Banco Provincia. Para quienes trabajen en el sector privado, la posibilidad de tener ese día libre quedará sujeta a la decisión de cada empleador. De esta manera, las personas alcanzadas podrán contar con cuatro días seguidos de descanso, desde el sábado 15 hasta el martes 18 de agosto.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.
Conocé el calendario completo de feriados nacionales en 2026.

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Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • 2 de enero.
  • 27 de febrero.
  • 15 de agosto.
  • 7 de diciembre.
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