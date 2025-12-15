Citroën ELO: un auto que redefine el futuro de la movilidad La marca francesa presentó un concept que forma parte de un ambicioso proyecto que cambiará la forma de concebir un vehículo. Por Federico Bossio + Seguir en







No quedan dudas que se tratará de un vehículo 100% eléctrico.

Citroën presentó recientemente su más reciente laboratorio de ideas: el ELO Concept, un prototipo 100% eléctrico que reimagina lo que hoy entendemos por vehículo compacto, monovolumen urbano y espacio vital móvil. Más que un auto tradicional, el ELO busca ser una plataforma adaptable a distintos modos de vida —desde trasladar personas hasta descansar o trabajar en movimiento— respondiendo al ritmo de una sociedad cada vez más híbrida entre lo urbano y lo nómada.

Compacto por afuera, grande por dentro Con un tamaño exterior bastante contenido —unos 4,10 metros de longitud— el ELO logra ofrecer un interior sorprendentemente amplio y flexible. Está basado en una arquitectura eléctrica dedicada con motor en el eje trasero y piso totalmente plano, lo que libera volumen útil en todo el habitáculo. El diseño rompe con los esquemas de un minivan clásico. Las puertas laterales se abren en sentido opuesto, sin pilar central, dejando un acceso de casi 1,92 m de ancho, una cifra inédita para un vehículo de su segmento. Las superficies acristaladas son generosas, inundando la cabina de luz.

citroen-elo2 La modularidad es la clave de ELO. El prototipo puede acomodar hasta seis personas gracias a configuraciones de asiento inteligentes: hay un asiento grande trasero de tres plazas y dos asientos adicionales que se despliegan cuando hace falta. La posición de conducción es inusual: el asiento del conductor está centrado al frente, una idea poco habitual fuera de autos deportivos exóticos. Esta elección libera espacio y ofrece una visibilidad panorámica.

Con módulos interiores que se transforman —colchones inflables alojados en el baúl, proyector y pantalla integrados, y opciones de oficina móvil con bandejas y conexiones eléctricas, el concepto se acerca más a un pequeño espacio de vida o un “micro hogar sobre ruedas” que a un vehículo convencional.

El asiento del conductor gira 360 grados para enfrentarse a los pasajeros. Se puede desplegar una mesa de trabajo, convirtiendo al interior del vehículo en una sala de reuniones. El vehículo también está equipado con la tecnología V2L. De este modo, transforma el entorno en un auténtico campamento base que ofrece la posibilidad de alimentar una parrilla eléctrica, un parlante o una consola de videojuegos.