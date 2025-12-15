Citroën ELO: un auto que redefine el futuro de la movilidad

No quedan dudas que se tratará de un vehículo 100% eléctrico.
Citroën presentó recientemente su más reciente laboratorio de ideas: el ELO Concept, un prototipo 100% eléctrico que reimagina lo que hoy entendemos por vehículo compacto, monovolumen urbano y espacio vital móvil. Más que un auto tradicional, el ELO busca ser una plataforma adaptable a distintos modos de vida —desde trasladar personas hasta descansar o trabajar en movimiento— respondiendo al ritmo de una sociedad cada vez más híbrida entre lo urbano y lo nómada.
Con un tamaño exterior bastante contenido —unos 4,10 metros de longitud— el ELO logra ofrecer un interior sorprendentemente amplio y flexible. Está basado en una arquitectura eléctrica dedicada con motor en el eje trasero y piso totalmente plano, lo que libera volumen útil en todo el habitáculo. El diseño rompe con los esquemas de un minivan clásico. Las puertas laterales se abren en sentido opuesto, sin pilar central, dejando un acceso de casi 1,92 m de ancho, una cifra inédita para un vehículo de su segmento. Las superficies acristaladas son generosas, inundando la cabina de luz.
La modularidad es la clave de ELO. El prototipo puede acomodar hasta seis personas gracias a configuraciones de asiento inteligentes: hay un asiento grande trasero de tres plazas y dos asientos adicionales que se despliegan cuando hace falta. La posición de conducción es inusual: el asiento del conductor está centrado al frente, una idea poco habitual fuera de autos deportivos exóticos. Esta elección libera espacio y ofrece una visibilidad panorámica.
Con módulos interiores que se transforman —colchones inflables alojados en el baúl, proyector y pantalla integrados, y opciones de oficina móvil con bandejas y conexiones eléctricas, el concepto se acerca más a un pequeño espacio de vida o un “micro hogar sobre ruedas” que a un vehículo convencional.
El asiento del conductor gira 360 grados para enfrentarse a los pasajeros. Se puede desplegar una mesa de trabajo, convirtiendo al interior del vehículo en una sala de reuniones. El vehículo también está equipado con la tecnología V2L. De este modo, transforma el entorno en un auténtico campamento base que ofrece la posibilidad de alimentar una parrilla eléctrica, un parlante o una consola de videojuegos.
El dato de color lo aporta otra marca que se sumó al proyecto. Decathlon, la marca francesa dedicada a la venta de ropa y equipamiento outdoor, tuvo injerencia en la confección del interior del vehículo, aportando materiales y el expertise de saber qué se necesita para tener interacción con el medio ambiente, al aire libre. Por ejemplo, las puertas cuentan con ganchos desde dónde se puede sujetar una lona para armar un toldo o la incorporación de un compresor capaz de generar aire para inflar un gomón, las ruedas de una bicicleta, entre otros.
Si bien no se dieron a conocer detalles del motor, no quedan dudas que se tratará de un vehículo 100% eléctrico, a tono con la propuesta que define al concept ELO, que si bien todavía está en una fase de prototipo, la marca estaría estudiando seriamente su producción.