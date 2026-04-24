Séneca, filósofo: "Morir más temprano o morir más tarde tiene poca importancia" El pensador de la Antigüedad clásica sobre su concepción respecto de una de las tragedias inevitables de toda vida. Por + Seguir en







La reflexión de Séneca sobre la muerte. Biblioteca Nacional de Francia

La frase de Séneca sobre la muerte vuelve a escena y propone pensar la muerte desde la dignidad y no desde el miedo.





Su planteo invita a revisar cómo se vive en el presente la idea de partir de este mundo. El estoicismo, la corriente filosófica de Séneca, ubica la libertad en la capacidad de decidir con criterio sobre la propia existencia. El debate actual sobre eutanasia y calidad de vida reactualiza una discusión que atraviesa siglos. En una época atravesada por avances médicos que extienden la expectativa de vida, la pregunta por el sentido de ese tiempo adicional empieza a ocupar un lugar incómodo en el debate público, sobre todo cuando ese proceso implica dolor, dependencia o pérdida de autonomía. En ese contexto, la frase de Séneca vuelve a circular con fuerza: “Morir más temprano o morir más tarde tiene poca importancia”. Una idea que no apunta al final en sí mismo sino a la calidad de la vida que se sostiene hasta ese momento.

seneca (1) estatua de séneca Estatua de Séneca en Córdoba, España

El planteo, lejos de ser una provocación aislada, forma parte de una reflexión más amplia que también incluye otra sentencia del pensador: “Morir bien es huir del peligro de vivir mal”. En esa línea, el foco se corre del temor a la muerte hacia la necesidad de construir una existencia coherente, donde las decisiones personales y colectivas se alinean con valores que no se reduzcan a la mera supervivencia. En un presente donde la velocidad y la exigencia marcan el ritmo, esa inversión de perspectiva obliga a revisar prioridades.

Quién fue el filósofo Séneca Lucio Anneo Séneca nació en Corduba, la actual Córdoba romana, alrededor del año IV a.C. y desarrolló su vida en el corazón del Imperio romano, donde combinó la filosofía con la política, la escritura y la formación de figuras de poder como Nerón. Su trayectoria estuvo atravesada por tensiones propias de la época, en la que las disputas podían resolverse con el exilio o la muerte.

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