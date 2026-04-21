Byung-Chul Han, filósofo: "La depresión es la enfermedad de una sociedad que..."

El filósofo surcoreano analiza el comportamiento de una sociedad que se rige bajo el mandato de ser siempre productivo y feliz.

Byung Chul-Han es conocido por su obra sobre el impacto de lo digital en la sociedad actual.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han sostiene que el fenómeno actual sobre que el optimismo es obligatorio y la productividad constante son la vara para medir lo exitoso, no es una casualidad, sino la consecuencia directa de un sistema que nos empuja a la autoexplotación. Su frase es contundente: “La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad” .

Con esta tendencia aparecen nuevas formas de malestar que alarman a los especialistas en salud mental. Detrás de esa fachada de éxito y realización personal, los casos de depresión están cada vez más presentes, como una epidemia silenciosa que no para de crecer.

Según Han, el colapso emocional de nuestra época no es una falla del individuo, sino el resultado inevitable de una sociedad que confunde la libertad con la autoexplotación , transformando el derecho a "poderlo todo" en la causa principal del agotamiento del alma .

Han recomienda tener momentos de silencio y meditación para combatir la depresión y disminuir los niveles de exigencia.

Con 67 años, Han sigue siendo una de las figuras más lúcidas para entender la era digital. Su reciente distinción con el Premio Princesa de Asturias 2025 en Comunicación y Humanidades subraya la importancia de su mensaje en un mundo que necesita, urgentemente, aprender a detenerse. Su obra nos invita a recuperar la "vida contemplativa" frente a la "vida activa" desenfrenada que nos enferma.

byung chul han (2) byung chul han Europress

Qué dijo el filósofo Byung-Chul Han sobre la depresión

Para Byung-Chul Han, la depresión es el síntoma de un "exceso de positividad". En sus análisis, explica que el ser humano actual se ha convertido en un "sujeto de rendimiento" que se explota a sí mismo de manera voluntaria, creyendo que así se está realizando. El problema es que, cuando el individuo no logra alcanzar las metas inalcanzables que él mismo (o el sistema a través de las redes sociales) se impone, surge una sensación de insuficiencia y culpa.

byung chul han (1) byung chul han Redes sociales

El pensador sostiene que la depresión es el resultado de un "no poder poder más". Es el momento en que el motor interno se funde tras haber intentado funcionar a máxima potencia de forma constante.

En la "Sociedad del Cansancio", la depresión no es una debilidad del carácter, sino la respuesta de una psique que ya no tolera la presión de ser siempre activa, siempre alegre y siempre eficiente.

Han advierte que hemos perdido la capacidad de lidiar con la negatividad, entendida no como algo malo, sino como lo "otro", lo que nos detiene o nos obliga a reflexionar. La sociedad contemporánea huye del aburrimiento y de la tristeza, llenando cada minuto con estímulos digitales.

Sin momentos de pausa o de "no hacer nada", la creatividad y el pensamiento profundo desaparecen, dejando lugar a una vida superficial y agotadora. Frente a la "sociedad del cansancio", el filósofo surcoreano propone recuperar el derecho al aburrimiento y a los espacios de silencio sin objetivos productivos.