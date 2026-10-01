"Hay rumores de infidelidad": la escandalosa separación de una conductora tras cuatro años de relación La presentadora contó en detalle cómo fue una de las peleas determinantes que llevaron a la ruptura y un periodista trajo otra versión. ¿Qué pasó en realidad? Agregar C5N en









Se separó una conductora tras cuatro años de relación. Imagen hecha con IA

La conductora Juana Viale contó por primera vez detalles de su separación con Yago Lange luego de cuatro años de relación. Reveló que todo explotó meses atrás mientras estaban en medio del océano Atlántico y un periodista aportó que hubo rumores de infidelidad de parte del deportista.

En el programa de Mario Pergolini llamado Otro día perdido contó su experiencia en pareja: estaban en un velero que medía 14 metros, alejados de la tierra y se generó una conversación que terminó en una discusión. “Empecé a hacer el bolso, quería irme”, contó entre risas porque era imposible.

Contó que dejaron de estar juntos y que eso podría haber sido uno de los detonantes. A lo que el periodista Santiago Sposato dijo: "Me aportan un dato de la tercera en discordia. Habría sido una de las mejores amigas de Juana. Ella se habría peleado inmediatamente con su amiga, y eso explicaría su humor en las últimas semanas".

Pepe Ochoa, por su parte, contó: "Está separada porque no coinciden más en un proyecto en común. Él viaja mucho y ella está acá. Están muy desencontrados, entonces decidieron separarse".

Juana Viale y su particular visión sobre la maternidad a los 44: "Me siento..." La nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale, sorprendió al conductor Mario Pergolini al hablar de sus ganase de volver a ser mamá. Viale se sinceró sobre su presente familiar y dijo que estaría dispuesta a atravesar la maternidad una vez más. “Me siento Wonder Woman”, lanzó.

La conductora, de 44 años, opinó sobre la baja natalidad y las tendencias actuales de las mujeres que deciden ser madres más allá de los 40 años: “Estoy vigente todavía para tener hijos", reveló la actriz en Otro día perdido, en El Trece. Ante la incredulidad de Pergolini, que le repreguntó si "era verdad" lo que estaba diciendo, la mamá de Ámbar, fruto de su relación con el músico Juan de Benedictis, Silvestre y Alí, de su relación con el actor Gonzalo Valenzuela, fue contundente: "Re. Conozco la experiencia, he pasado por ella y me encanta".