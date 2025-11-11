11 de noviembre de 2025 Inicio
Segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: se suspendió la audiencia previa al proceso que se iniciará el 17 de marzo

En la reunión se iban a debatir las pruebas y lista de testigos que declararán en el nuevo proceso oral y público para saber las causas y los responsables del fallecimiento del Diez.

El debate oral y público se iniciará el 17 de marzo de 2026.

El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, tuvo otra dilación ya que la audiencia que se iba a realizar este miércoles se pasó para el próximo 2 de diciembre. La Justicia de San Isidro confirmó que el juicio oral volverá a ponerse en marcha el 17 de marzo de 2026.

Se trata de la reunión previa para el proceso donde se tratará de establecer las causas y responsabilidades de los profesionales que atendieron al ídolo del fútbol. Esta vez, la apelación fue de parte de los abogados de la psiquiatra Agustina Cosachov, que sostuvieron que la acusada ya fue juzgada.

Tanto la defensa de Cosachov, como de la médica Nancy Forlini presentaron sus recursos de apelación ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 en la causa que investiga la muerte del deportista el 25 de noviembre del 2020. Las defensas cuestionaron la resolución dictada el último 5 de noviembre, que delimitó el alcance de una nulidad procesal y definieron la continuidad de los juicios de manera separada.

Por su parte, uno de los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, Francisco Oneto, aseguró a la Agencia Noticias Argentinas que "pedimos la postergación porque se nos superponía con audiencias fijadas previamente".

Juicio por la muerte de Diego Maradona

La nueva fecha del debate se determinó que comenzará en marzo del próximo año, luego de que el primer debate fuese declarado nulo por el el escándalo del documental protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien enfrenta un jury que tramita en La Plata.

