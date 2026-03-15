15 de marzo de 2026 Inicio
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Una neozelandesa se volvió viral tras sorprenderse con los sifones de soda de Argentina: qué hizo

Su video generó una ola de comentarios que celebran la vigencia de esta tradición nacional que suele pasar inadvertida.

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Una mujer proveniente de Nueva Zelanda se sorprendió al ver un sifón de soda y compartió su reacción

Una mujer proveniente de Nueva Zelanda se sorprendió al ver un sifón de soda y compartió su reacción

  • Maddie y su novio Gonzalo, conocidos por el perfil @kiwiceleste, viralizaron el momento en que ella compró su primer sifón de soda.

  • La influencer neozelandesa admitió que este sistema de almacenamiento de agua con gas era totalmente desconocido para ella.

  • Con asombro, Maddie bautizó al contenido del sifón como "agua divertida" debido a la efervescencia característica.

  • El video muestra a Gonzalo enseñándole el mecanismo de uso, lo que generó reacciones divertidas por parte de la familia y los usuarios.

Una turista neozelandesa ha captado la atención de miles de usuarios en las redes sociales tras compartir su asombro ante un objeto icónico de la mesa argentina: el sifón de soda. Lo que para cualquier habitante local es un elemento cotidiano y esencial para acompañar el vino o el vermut, para la viajera representó un enigma de diseño y funcionalidad.

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Entre risas y un poco de confusión por no saber cómo accionarlo sin terminar empapada, la turista describió al dispositivo como una "obra de ingeniería retro" que debería exportarse a todo el planeta. El video no solo es divertido por sus reacciones naturales, sino que también despertó la nostalgia de los argentinos que salieron a explicarle el rol fundamental del "sodero" en la cultura barrial.

Como fue el momento viral de la joven neozelandesa al descubrir los sifones de soda argentinos

-Maddie viral

Maddie, una joven creadora de contenido oriunda de Nueva Zelanda, se ha convertido en el centro de atención de las redes sociales tras compartir su genuina sorpresa al descubrir el sifón de soda en Argentina. Junto a su novio argentino, Gonzalo, con quien gestiona la cuenta @kiwiceleste, Maddie documentó el momento en que adquirió uno de estos envases, confesando que jamás había visto un sistema similar en su país natal.

La joven intentó explicar el concepto del agua carbonatada con términos muy ingeniosos, refiriéndose al sifón como un dispositivo que contiene "agua divertida". La fascinación de la influencer creció al comprender el funcionamiento del envase a presión.

Con humor, describió la sensación de las burbujas como "agua con estática", una definición que despertó risas y ternura entre sus seguidores. Maddie quedó tan encantada con la practicidad y el concepto de la soda en sifón que no dudó en proponer la idea de exportar este sistema a Nueva Zelanda.

Este nuevo episodio de "choque cultural" resalta cómo objetos que son parte del paisaje cotidiano argentino pueden resultar innovaciones asombrosas para quienes visitan el país por primera vez.

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