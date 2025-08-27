27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Vuelven las lluvias este fin de semana a Buenos Aires: en qué momento llega la tormenta de Santa Rosa

Tras una falsa primavera, con días soleados y templados, las precipitaciones llegan de manera puntual este fin de semana. Este fenómeno se presentará en el centro, norte y litoral de la Argentina.

Por
A pesar de las temperaturas primaverales

A pesar de las temperaturas primaverales, vuelve el mal tiempo. 

Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico extendido para los próximos días y adelantó que el fenómeno conocido como tormenta de Santa Rosa llegará puntual a la Argentina, acompañada de una fuerte ciclogénesis de cara al último fin de semana de agosto.

Estos consejos te ayudarán a no perder tiempo ni dinero.
Te puede interesar:

Travel Sale 2025: 6 recomendaciones para evitar caer en estafas

Tras una falta primavera con temperaturas por arriba de los 20° y días soleados, el mal tiempo regresa en el centro, norte y litoral del país, pronosticado a partir de la tarde noche del sábado 30 de agosto.

Según informó Meteored "las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de un nuevo evento de ciclogénesis", que cuyo centro se ubicará en la provincia de Córdoba. Las tormentas "podrían adquirir características de fuertes o severas", añadieron.

CABA pronóstico 27-8-25
Captura SMN pronóstico extendido.

Captura SMN pronóstico extendido.

Los modelos meteorológicos estiman que "para la noche del domingo podrían acumularse hasta 120 mm de lluvia en el centro-oeste de Buenos Aires, con ráfagas cercanas a 85 km/h en la costa atlántica".

El sábado 30 de agosto se mantendrá una máxima de 20° y mínima de 15°, con un cielo nublado durante todo el día y tormentas que comenzarán a partir de la tarde/noche acompañada por fuertes ráfagas de viento. Las lluvias se mantendrán de manera constante durante todo el domingo 31, con una máxima de 19° y mínima de 16°.

En paralelo, el SMN también publicó una alerta amarilla por viento para la jornada del miércoles 27 de agosto, para toda la provincia de Tierra del Fuego. Esta región será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

Tormenta de Santa Rosa: cómo surge el mito y se relaciona con las lluvias y el mal tiempo

Integrantes del Observatorio Central Buenos Aires (OCBA), que depende del SMN, revisaron una base de datos de más de 100 años y consideraron los datos desde el 25 de agosto al 4 de septiembre (5 días antes y después de Santa Rosa) desde 1906 hasta 2023.

El resultado del análisis demostró que, en los 118 años de registro, en 67 oportunidades (57% de los casos) se produjeron tormentas en esas fechas, aunque no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas o abundantes. Lo cierto es que como este límite no está del todo claro, cualquier tormenta entre agosto y septiembre podría ser 'la de Santa Rosa'", sostuvo el sitio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

alerta temprana tormenta teléfono celular seguridad

Por qué Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto

La festividad de Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto porque este día fue establecido como su fecha de conmemoración tras su canonización por el Papa Clemente X en 1671. Aunque su muerte ocurrió el 24 de agosto, la fiesta de San Bartolomé ya ocupaba esa fecha en el calendario litúrgico, por lo que se eligió el 30 de agosto como alternativa.

Noticias relacionadas

play

Alerta en Palermo: bomberos y el SAME cortaron la avenida Juan B. Justo por un escape de gas

La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Dalma y Giannina junto a Claudia Villafañe asistirán a una audiencia.

Juicio por la muerte de Maradona: Claudia Villafañe, Dalma y Giannina participarán de una audiencia tras el escandaloso documental

El colectivero captó a un fantasma pidiéndole bajar. 

Escalofriante: un colectivero grabó a un fantasma cuando pasaba por el cementerio de la Chacarita

Conocé los feriados que habrá el próximo mes

Calendario de feriados: ¿hay alguno en septiembre 2025?

Comienza el juicio a Marcelo Corazza.

Comenzó el juicio contra Marcelo Corazza, el exproductor de Gran Hermano acusado por trata y corrupción de menores

Rating Cero

Internaron de urgencia a la Chilindrina.

Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud

El actor Benedict habló sobre la dieta estricta que debe llevar a cabo en el UCM.

"Es horrible, no me gusta nada" Benedict Cumberbatch reveló cuál es el aspecto que no le gusta de Marvel

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

La plataforma incorporó a su catálogo la serie Pecados Inconfesables.
play

Está en Netflix y es una serie adictiva: sube la temperatura, tiene mentiras y videos íntimos

El look de Salazar que compartió en redes sociales.

El look súper al cuerpo de Luciana Salazar que trajo recuerdos de Gatúbela

Jennifer Aniston reflexionó sobre las presiones de Hollywood y las redes sociales.

La impresionante transformación de Jennifer Aniston: su antes y después

últimas noticias

Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas

Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

Hace 9 minutos
play

Alerta en Palermo: bomberos y el SAME cortaron la avenida Juan B. Justo por un escape de gas

Hace 15 minutos
La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Hace 17 minutos
Según informó su padre, Bonacci se habría fracturado la nariz.

La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

Hace 18 minutos
Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Hace 21 minutos