Alerta por una ciclogénesis que afectará Argentina el fin de semana: cuáles serán las provincias afectadas La llegada de este fenómeno coincide con la tormenta de Santa Rosa, prevista para el sábado 30. La jornada del jueves 28 de agosto será el último día de sol de cara a un fin de semana inestable. ¿Cómo seguirá el tiempo? Por







El sector centro-noroeste de Buenos Aires será afectado por la ciclogénesis. Redes sociales de Tomas Barak vía X

Agosto se despide de las temperaturas agradables y los días soleados de cara al último fin de semana del mes. El 30 de agosto está prevista la llegada de la tormenta de Santa Rosa junto a un fenómeno fuerte de ciclogénesis que afectará gran parte de la Argentina.

Después de varios días agradables vuelven las lluvias y tormentas para el fin de semana, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico extendido y adelantó que las condiciones climáticas desmejoran con el correr de los días.

CABA 28.8.25 Captura del SMN. Los días nublados comenzarán a partir del viernes 29, donde se mantendrá la máxima de 22° y la mínima de 13°; las lluvias y tormentas llegarán durante la tarde/noche del sábado 30, y se mantendrán durante todo el domingo 31 y mañana del lunes 1 de septiembre.

Desde Meteored informaron que "Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y el sur del Litoral, con acumulados que localmente podrán superar los 100 mm, de acuerdo a la estimación de varios modelos internacionales de pronóstico".

También explicaron que, a diferencia del anterior fenómeno de ciclogénesis que ocurrió hace unos días, este es diferente porque la zona que afectará será mucho más amplia. "Algunas áreas críticas podrían ser el sur de Mendoza y de San Luis, partes de Córdoba, y también el sector centro-noroeste de Buenos Aires, en donde persisten más de 1 millón de hectáreas inundadas", añadieron.