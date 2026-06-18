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18 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: con Lionel Messi, la Selección argentina se entrena de cara al partido contra Austria

El plantel de la albiceleste realiza una nueva práctica, en la previa del encuentro por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo. Es luego del comunicado sobre la salud de Jorge Messi, padre del astro.

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Lionel Messi

Lionel Messi, la gran figura de la Selección argentina.

La Selección argentina se entrena en Kansas City en medio de la preocupación por el padre de Lionel Messi, Jorge, luego del comunicado que brindó su familia sobre su salud. El astro forma parte de la práctica encabezada por el entrenador Lionel Scaloni, quien busca afinar el equipo de cara a un partido que puede ser clave en el objetivo de clasificación de la albiceleste a los 16avos de final.

El momento posterior al choque entre Kushanov y el camarógrafo.
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El próximo lunes el equipo albiceleste enfrentará a Austria en el Dallas Stadium a las 14 hora argentina, luego de vencer a Argelia 3 a 0 en el Kansas City Stadium. Se trata de su segundo partido de la fase de grupos. El tercero será el sábado 27 a las 23 hora argentina ante Jordania en el Dallas Stadium.

En tanto, previamente la familia Messi publicó un comunicado confirmar que Jorge Messi se encuentra "recuperándose y evolucionando favorablemente", ya que Florencia Peña había afirmado en el canal de streaming Luzu TV que el padre y representante del capitán de la Selección había muerto.

Lionel Messi.

Lionel Messi.

En este contexto, los representantes de Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026 continúan con su rutina. Messi había revelado tras el primer partido que su llanto tras el primer gol del encuentro se debía a "una cuestión totalmente ajena a lo deportivo".

"Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío", había detallado el 10 ante la prensa antes de que se conociera la situación de su padre.

Cómo fue el cruce entre Luzu TV y la familia Messi

"Chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá Messi", confirmó Peña en el programa El show del verano y le preguntó a la producción: "Pero fue de golpe... ¿Qué pasó? En el medio del Mundial, se va a tener que ir...". En el comunicado, la familia Messi pidió "responsabilidad, prudencia y humanidad".

"La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", advirtieron los Messi en el comunicado.

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