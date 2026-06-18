Mundial 2026: con Lionel Messi, la Selección argentina se entrena de cara al partido contra Austria El plantel de la albiceleste realiza una nueva práctica, en la previa del encuentro por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo. Es luego del comunicado sobre la salud de Jorge Messi, padre del astro. Por Agregar C5N en









Lionel Messi, la gran figura de la Selección argentina.

La Selección argentina se entrena en Kansas City en medio de la preocupación por el padre de Lionel Messi, Jorge, luego del comunicado que brindó su familia sobre su salud. El astro forma parte de la práctica encabezada por el entrenador Lionel Scaloni, quien busca afinar el equipo de cara a un partido que puede ser clave en el objetivo de clasificación de la albiceleste a los 16avos de final.

El próximo lunes el equipo albiceleste enfrentará a Austria en el Dallas Stadium a las 14 hora argentina, luego de vencer a Argelia 3 a 0 en el Kansas City Stadium. Se trata de su segundo partido de la fase de grupos. El tercero será el sábado 27 a las 23 hora argentina ante Jordania en el Dallas Stadium.

En tanto, previamente la familia Messi publicó un comunicado confirmar que Jorge Messi se encuentra "recuperándose y evolucionando favorablemente", ya que Florencia Peña había afirmado en el canal de streaming Luzu TV que el padre y representante del capitán de la Selección había muerto.

Lionel Messi. Redes sociales En este contexto, los representantes de Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026 continúan con su rutina. Messi había revelado tras el primer partido que su llanto tras el primer gol del encuentro se debía a "una cuestión totalmente ajena a lo deportivo".

"Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío", había detallado el 10 ante la prensa antes de que se conociera la situación de su padre.