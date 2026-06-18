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18 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: una figura clave de Austria se fracturó y podría perderse el partido contra la Selección argentina

La Asociación Austríaca de Fútbol confirmó la lesión de uno de sus jugadores, en la previa del partido contra la Albiceleste que se jugará el martes a las 14 por la segunda fecha de la fase de grupos.

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La Selección de Austria buscará el triunfo contra Argentina.

La Selección de Austria buscará el triunfo contra Argentina.

Getty Images
El momento posterior al choque entre Kushanov y el camarógrafo.
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En la red social X, la Asociación Austríaca de Fútbol informó la lesión del defensor, que fue revelada luego de un estudio médico: "Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula en el partido inaugural del Mundial contra Jordania. La lesión fue confirmada tras una tomografía computarizada realizada. Por el momento, no es necesaria una operación".

En tal sentido, el ente advirtió que el futbolista podría quedar marginado del encuentro frente a la Selección argentina, que se disputará el lunes a las 14: "Para el jugador del equipo nacional austriaco se está fabricando ahora una férula especial que debería apoyar el proceso de curación posterior. Si Posch estará disponible para el próximo partido de grupo contra Argentina, aún está por verse".

La publicación de la Asociación Austríaca de Fútbol.

La publicación de la Asociación Austríaca de Fútbol.

Por lo pronto, el conjunto europeo derrotó 3-1 a Jordania por la primera fecha en el Estadio de la Bahía de San Francisco con goles de Romano Schmid, Yazan Alarab en contra y Marko Arnautovic, mientras que Ali Olwan había empatado transitoriamente. De esta manera, los austríacos llegarán con la misma cantidad de puntos que la albiceleste de cara al choque del martes.

Pese al triunfo, el conjunto dirigido por Ralf Rangnick debió trabajar más de la cuenta para superar a una selección jordana que sorprendió desde el inicio con un planteo agresivo y transiciones rápidas que complicaron a la defensa austríaca.

Qué canciones eligió la Selección argentina para festejar los goles durante el Mundial 2026

La Selección argentina no solo llevó su fútbol y su mística al Mundial 2026, sino también una banda sonora propia. Como parte de una iniciativa impulsada por la FIFA, la AFA presentó una lista de canciones elegidas por los futbolistas para musicalizar los festejos cada vez que la Albiceleste convierta un gol. Algunas ya sonaron este martes en Kansas, durante el triunfo por 3 a 0 ante Argelia.

La nómina está integrada por temas bien argentinos y de raíz popular, con predominio de la cumbia. Entre las canciones seleccionadas aparecen Me emborracharé de Onda Sabanera, Soy Sabalero de Los Palmeras, La Cumbia de los Trapos de Yerba Brava, Nunca me faltes de Antonio Ríos y Perra de El Aspirante.

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