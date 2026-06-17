El pato del Mundial: acompaña a su dueño en las ventas en la calle de México y se volvió viral "Merlín" se convirtió en la mascota oficial mexicana y sus fotos acompañando a la Selección recorrieron las redes de todo el mundo. Por Agregar C5N en









Este pato se volvió viral y ahora es la mascota de la Selección de México. Este pato conmovió a todos los mexicanos con su camiseta.

02Merlín, un pato que acompaña a su familia en la venta ambulante de aguas en Ciudad de México, se convirtió en una de las imágenes más compartidas del Mundial 2026. Su aparición con la camiseta de la Selección Mexicana durante los festejos por el triunfo ante Sudáfrica llamó la atención de miles de personas. El animal fue domesticado por su dueña, quien lo acostumbró de manera gradual al movimiento y al ruido de la ciudad. La historia detrás de Merlín trascendió las redes sociales y se transformó en uno de los fenómenos curiosos del inicio de la Copa del Mundo. Los festejos por la victoria de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 dejaron imágenes de todo tipo en las calles de la Ciudad de México. Sin embargo, una de las postales que más repercusión tuvo no estuvo protagonizada por futbolistas ni por hinchas, sino por un pato que caminaba entre la multitud con la camiseta del combinado local.

Se trata de Merlín, un pato que acompaña diariamente a su familia durante la venta de aguas en distintos puntos de la capital mexicana y que, en medio de la celebración por el triunfo del seleccionado azteca, se convirtió en una sensación en las redes sociales por llevar la camiseta de la Selección. Los videos y fotos del animal recorrieron plataformas digitales y rápidamente despertaron la curiosidad de usuarios de distintos países que siguieron de cerca el comienzo del Mundial 2026.

Pato viral Selección mexicana Merlín, el pato mascota de México La euforia por el debut ganador de México se hizo sentir en lugares emblemáticos como el Zócalo, el Ángel de la Independencia y las inmediaciones del Estadio Azteca, donde miles de personas se reunieron para celebrar. En ese contexto apareció Merlín, que caminó junto a sus dueños entre los aficionados y terminó captando buena parte de la atención.

Cuál es la historia viral del "pato del Mundial" Detrás del fenómeno viral existe una historia de convivencia cotidiana. Según contó Karla, dueña de Merlín, el animal fue domesticado mediante un proceso gradual que demandó tiempo y constancia. En una entrevista con ESPN explicó que, en sus primeros paseos, utilizaba un arnés porque el pato mostraba temor ante el tránsito, el ruido y la gran cantidad de personas que encontraba en la vía pública.

Con el paso de los meses, Merlín se adaptó al entorno y comenzó a acompañar con naturalidad a la familia durante las jornadas de trabajo. Actualmente camina libremente junto a ellos mientras recorren las calles vendiendo bebidas.

Selección mexicana pato Este pato se volvió viral en México por su aguante a su Selección nacional. La alimentación del ave también forma parte de los aspectos que despertaron interés entre los usuarios. De acuerdo con su dueña, mantiene una dieta basada en alimento especial para patos, frutas, verduras y proteínas. Además, una vez por semana recibe un premio particular: tacos de carnitas, una de las comidas que más disfruta. Merlín logró convertirse en uno de los personajes inesperados del Mundial 2026 y en una figura que compartió protagonismo con la pelota.