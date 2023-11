¿Se pasa el feriado del 20 de noviembre por el balotaje o es inamovible?

Fin de semana largo: qué pasa con el feriado del 20 de noviembre

Calendario feriados El último finde XXL de octubre termino, pero ¿cuándo se acerca un nuevo feriado?

Hasta el momento, no se ha expresado la intención de cambiar la fecha del feriado del 20 de noviembre al 27, a pesar de la solicitud de la Cámara Nacional Electoral (CNE) en una carta dirigida al secretario de la Presidencia, Julio Vitobello.

La solicitud de la CNE tiene como objetivo desalentar el turismo y asegurar la presencia y participación de los ciudadanos en las elecciones.

Una situación similar ocurrió en 2015, cuando el balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, que se celebró el domingo 22 de noviembre, resultó en el aplazamiento del feriado, que se trasladó al fin de semana siguiente.

Feriado del 20 de noviembre: qué dijeron desde el Gobierno

Fuentes del Ministerio del Interior habían sugerido que el Gobierno estaba considerando la posibilidad de trasladar el feriado del 20 de noviembre al 27. No obstante, la vocera presidencial desmintió esta información.

"Ante las versiones que circulan sobre una posible modificación del feriado previsto para el próximo 20 de noviembre ante la coincidencia con la segunda vuelta electoral, el gobierno desmiente que eso esté siendo evaluado", posteó la vocera presidencial en la aplicación X (ex Twitter).

"No se va a modificar. Desarmarlo es desarmarle a varios argentinos sus vacaciones y la verdad que no nos parece.Si hay argentinos que programaron sus descansos reprogramarlo ahora me parece que traería más problemas que beneficios", expresó Juan Manuel Olmos, el vicejefe de Gabinete.

Qué se celebra el 20 de noviembre

El 20 de noviembre de 1845, en la Batalla de la Vuelta de Obligado, las fuerzas militares argentinas se enfrentaron a la flota combinada anglo-francesa, que tenía la intención de avanzar en los territorios de Argentina a través del Río Paraná.

El gobierno de Juan Manuel de Rosas, apoyado desde el exilio por el general José de San Martín, organizó una defensa para hacer frente a esta incursión.