Se levantó la medida de fuerza en el Tren Sarmiento: reanudan el servicio en Castelar

Trabajadores jerárquicos del tren Sarmiento realizaban una huelga que deja a miles de personas sin poder llegar a sus puestos de trabajo. Pese a haber llegado a un acuerdo para levantar la medida de fuerza, un grupo reducido realizaba una asamblea en las vías del tren y evitaba así la salida de las formaciones desde Castelar hacia Once.

A pesar de haber llegado a un acuerdo para levantar la medida sorpresiva, once personas impedían el funcionamiento del servicio. Pese a que es un delito federal, por el momento la justicia no activa y no tomó ningún tipo de resolución.

Desde las 11, representantes del personal jerárquico mantendrán una reunión con la gerencia de la empresa para llegar a un acuerdo y levantar la medida de fuerza.

Aún no hay detalles de los motivos de la suspensión del servicio, pero se cree que corresponde a la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos. Pero la primera información indica que está vinculado a la falta de firma de la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo que fue firmado en enero 2022.

No se les descontará el presentismo a quienes no puedan llegar a sus trabajos por el paro de colectivos y trenes

La funcionaria habló de un "lock out patronal" y explicó la situación puntual que sucede con los colectivos: "Se agotó la etapa de la paritaria, hubo una resolución conjunta de trabajo y transporte en junio de un aumento en abril, mayo y junio".

Luego, profundizó: "Transporte depositó a empresas la parte que corresponde al subsidio para el pago de salarios. Las empresas se rehúsan a liquidar los incrementos aduciendo que tienen otros costos. Ellos se niegan a usarla para su destino, lo que constituye un delito penal".

Asimismo, en diálogo con Radio La Red, Olmos remarcó que el impacto de esta situación es "muy alto", pero que se redactará una resolución para que a los trabajadores que no están directamente involucrados con el conflicto que no pudieron llegar a su trabajo no se les descuente el presentismo.

"En cuanto al Sarmiento, es un tema de convenio colectivo. Es un conflicto entre sectores jerárquicos, como no tienen capacidad de parar los trenes, bloquearon la salida de las unidades", relató, a la vez que agregó: "Lo que están haciendo es una medida de extorsión muy grave".

Paro de colectivos: hasta cuándo durará la medida de fuerza

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó a través de un comunicado el paro nacional de colectivos de corta y media distancia para este viernes hasta que el Gobierno y las empresas cumplan con el acuerdo de salarios.

"Se ratifica la medida de “retención de tareas” en las empresas que no cumplan con el pago del aumento salarial resuelto y acordado para trabajadoras y trabajadores representados por la UTA", señala el mensaje emitido este jueves por la noche.

En ese sentido, indicaron que "hemos verificado el incumplimiento en determinadas empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán".