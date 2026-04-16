16 de abril de 2026 Inicio
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Se juntó a tener sexo y a tomar cocaína con un desconocido, lo durmieron y le robaron $350.000

El hecho ocurrió en La Plata, cerca de las vías del Tren Universitario. La víctima perdió la conciencia tras beber agua. El sospechoso escapó con su dinero y dejó pertenencias en el lugar.

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Ocurrió cerca de las vías del Tren Universitario.

Ocurrió cerca de las vías del Tren Universitario.

Un hombre de 40 años denunció ante la Justicia bonaerense que sufrió un abuso sexual y el robo de dinero durante un encuentro en La Plata. El episodio tuvo lugar en la madrugada del lunes en las inmediaciones de las vías del Tren Universitario.

Lucas Fidel Pertossi, uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, tiene 27 años.
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La víctima relató que pactó una cita con un sujeto que se presentó como "Eduardo". Según su testimonio, ambos recorrieron distintos puntos de la ciudad antes de dirigirse a la zona del ataque para consumir cocaína y mantener relaciones sexuales.

El denunciante explicó que la situación cambió cuando un preservativo se rompió y el acusado intentó forzar la continuidad del acto sin protección. Tras la ingesta de droga, el agresor le suministró una botella de agua que provocó la pérdida total de su conciencia.

El afectado recuperó la lucidez horas más tarde en condiciones críticas. "Desperté completamente desnudo y con dolor en la zona genital", describió el hombre ante los efectivos policiales. En ese momento, constató también que le faltaban $350.000.

Personal judicial secuestró un bolso con ropa y un papel con números telefónicos que el presunto atacante olvidó en el sitio del hecho. La víctima autorizó los exámenes médicos de rigor y reconoció el rostro del sospechoso a través de registros oficiales.

La causa se encuentra en etapa de instrucción bajo estrictos protocolos de investigación. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el trayecto de los involucrados y determinar el paradero del acusado.

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