6 de septiembre de 2026 Inicio
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Javier Milei volverá a reunir al Gabinete con foco en Malvinas y el Presupuesto 2027

El Presidente iniciará la semana con una reunión de ministros en Casa Rosada y continuará con encuentros con representantes de las empresas DayOne Data y Tesla.

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Javier Milei y junto a sus ministros

Javier Milei y junto a sus ministros, secretarios y representantes parlamentarios.

El presidente Javier Milei encabezará este lunes en la Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete, en el inicio de una semana marcada por el seguimiento de las medidas sobre la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia legislativa del oficialismo.

Se tratará de la tercera convocatoria consecutiva en tres semanas, tras los encuentros del 24 de agosto y el martes pasado, en el marco de la dinámica de reuniones semanales que impuso el Presidente para evaluar la gestión por áreas y fijar prioridades políticas.

Durante el encuentro, que comenzará a las 19, los ministros repasarán los avances en torno al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de los anuncios realizados por Milei en cadena nacional el jueves. Las medidas incluyeron el endurecimiento de sanciones para empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

En el Gobierno evaluaron favorablemente el impacto inicial de los anuncios, tras el repliegue de grandes compañías internacionales de servicios petroleros en el proyecto Sea Lion, que se desarrolla en las aguas que rodean al archipiélago.

El Gabinete abordará también la definición del Presupuesto 2027

Otro de los puntos centrales de la agenda será el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. La propuesta mantendrá como premisa innegociable el equilibrio fiscal, lo que anticipa complejas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas en relación con la obra pública y los recursos provinciales.

En el armado de la estrategia parlamentaria tendrán un rol clave el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el diálogo con las provincias, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además del proyecto presupuestario, la Casa Rosada busca impulsar en el Congreso otras iniciativas, como la reforma electoral.

La actividad presidencial de este lunes continuará a las 12 con la recepción de autoridades de DayOne Data, una empresa multinacional, y a las 14 con un encuentro con representantes de Tesla, la compañía estadounidense de tecnología.

A las 15, el Presidente y su hermana recibirán además a Hela, una perra que formó parte del plantel de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) y que se retira tras participar en distintos procedimientos bajo la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná. En paralelo, Santilli participará a las 15.30 de una reunión de directorio de YPF.

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