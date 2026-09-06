Pity Álvarez vuelve a enfrentarse al tribunal tras su descompensación de la semana pasada El músico, acusado del crimen de Cristian Díaz en 2018, regresará este lunes en el tribunal luego de que la última audiencia se suspendiera por su traslado al Hospital Fernández tras haber sufrido un bajón de presión. Por Agregar C5N en









Pity Álvarez fue asistido por personal médico del SAME en el Tribunal.

Cristian “Pity” Álvarez volverá a estar presente ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires, tras la descompensación que obligó a suspender la última audiencia del juicio en su contra por el crimen de Cristian Díaz. El músico, que había sido trasladado al Hospital Fernández, regresa al proceso en medio de las declaraciones de su abogado que reconoció públicamente que el artista continúa consumiendo drogas, un dato que suma tensión al desarrollo del caso.

El juicio oral contra el líder de Viejas Locas e Intoxicados se reanuda este lunes a las 10:30 de la mañana con el músico presente, luego de recibir el alta médica. La semana pasada, la audiencia debió suspenderse debido a que el acusado se descompensó y las autoridades judiciales debieron dar aviso al sistema de emergencias para asistirlo.

Personal del SAME constató que el músico había sufrido un pico de presión y glucosa alta y lo trasladó al Hospital Fernández, donde horas después firmó el alta voluntaria. Esto le permitió regresar a su domicilio y ahora retomar el proceso judicial.

En paralelo, su abogado Sebastián Queijeiro declaró ante la prensa que Álvarez continúa acompañado por su hermana y atraviesa “problemas de consumo”. “No es que lo quiera poner en el lugar de víctima, pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro”, expresó el letrado.

El abogado del Pity Álvarez confirmó que el músico sigue consumiendo En exclusivo para C5N, el abogado, Sebastián Queijeiro explicó que las pericias realizadas recientemente detectaron que Álvarez mantiene un consumo activo de drogas. “Las pericias no le están dando bien porque están detectando que hay un consumo activo que nunca ha parado. Cocaína es una de las drogas, también detectaron que se inyecta morfina”, afirmó.

El letrado sostuvo que el músico permanece actualmente en su domicilio o en la casa de su hermana, quien se encarga de asistirlo. En ese contexto, cuestionó que se pretenda continuar con el debate judicial pese a las dificultades que presenta para comprender lo que ocurre en la sala. Durante las audiencias, la participación de Álvarez estuvo marcada por distintas interrupciones. De acuerdo con la defensa, el músico se duerme, ronca, pide ir al baño y sufrió descompensaciones. Para Queijeiro, estos episodios demuestran que no está en condiciones de afrontar el proceso. “Él y nosotros queremos que esté para demostrar que no está entendiendo nada de lo que sucede en el debate y no es una teatralización”, señaló Queijeiro.