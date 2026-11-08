8 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Se hizo amigo de un pulpo tras una experiencia de buceo y se volvió viral en redes: cómo fue

Los encuentros quedaron registrados en distintas grabaciones que muestran el comportamiento de una de las especies más impresionantes del océano.

Por
El buzo que se hizo amigo de un pulpo y se volvió viral: ¿cómo fue?

El buzo que se hizo "amigo" de un pulpo y se volvió viral: ¿cómo fue?

Freepik
  • Un buzo encontró un pulpo durante una recorrida por la costa de Chile.
  • Al principio, el animal reaccionó de forma defensiva ante su presencia.
  • Después de varias visitas, comenzó a acercarse y protagonizó escenas inesperadas.
  • Un biólogo marino explicó qué hay detrás de este comportamiento y cómo se relacionan los pulpos con las personas.

Un encuentro inesperado durante una salida al mar terminó convirtiéndose en una experiencia que sorprendió a miles de personas. Eduardo Mondaca, un buzo de Iquique, Chile, comenzó a visitar a un pulpo que encontró entre las rocas de Caleta San Marcos y, con el paso de los días, logró acercarse cada vez más al animal. Los videos de sus encuentros se difundieron en redes sociales.

El papa León XIV se despidió de Uruguay.
Te puede interesar:

El papa León XIV comió un asado en Uruguay antes de su visita a la Argentina: el detalle que se hizo viral

Eduardo Mondaca el buzo chileno que se hizo

Eduardo Mondaca el buzo chileno que se hizo "amigo" de un pulpo y se volvió viral.

Todo comenzó cuando Eduardo recorría la zona junto a su hermano y descubrió al pulpo en un sector donde nunca antes había visto uno. El primer acercamiento no fue sencillo: el animal reaccionó de manera defensiva, lanzó agua y tinta, se escondió y cambió de color. A partir de ese momento, el buzo decidió regresar para observarlo con más tranquilidad.

Durante las primeras visitas, se sentaba cerca de la cueva donde el pulpo se refugiaba y esperaba sin invadir su espacio. Poco a poco, el animal empezó a acercarse y a asomarse para observarlo. Después de unos tres meses de encuentros, la situación cambió por completo: cuando Eduardo llega al lugar, el pulpo se acerca a la orilla y hasta busca tocarlo con sus tentáculos.

Así fue el momento viral del joven que se hizo amigo de un pulpo

Uno de los episodios que más sorprendió al buzo ocurrió cuando el pulpo salió del agua y comenzó a desplazarse por la superficie de las rocas. Eduardo contó que nunca había visto un comportamiento así y que quedó impactado por la escena. También registró otros momentos llamativos, como un enfrentamiento con otro ejemplar que se acercó a su territorio.

La confianza llegó a tal punto que Eduardo decidió llevar a su familia para conocer al animal. Aunque el pulpo no se acercó demasiado a los demás, permaneció a la vista y tuvo una actitud más cercana con el buzo. En esos encuentros, jugaba entre las piedras, entraba y salía de su refugio y cambiaba de color, situaciones que Eduardo compartió en sus redes.

Más allá de lo llamativo de las imágenes, el biólogo marino Nicolás Pérez explicó que los pulpos tienen una inteligencia muy desarrollada, pueden reconocer personas y cuentan con memoria. Sin embargo, aclaró que hablar de amistad es una interpretación humana: estos animales son solitarios y pueden habituarse a la presencia de alguien cuando no lo consideran una amenaza. Por eso, el especialista advirtió que no se debe intentar reproducir este tipo de encuentros ni alimentarlos, ya que cada pulpo puede reaccionar de manera diferente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un estudiante que se volvió viral tras tragarse una mosca mientras grababa una presentación para la facultad.

Estaba haciendo una presentación en la facultad, se tragó una mosca y se volvió viral

El perro de El Calafate se volvió viral por su particular postura para dormir y las fotos que compartieron turistas y vecinos.

Este perro en El Calafate se volvió viral por cómo duerme e hizo estallar las redes

Así fue la broma con inteligencia artificial que un nieto le hizo a su abuela y se volvió viral.

Hizo que su abuela apareciera en una película de terror con IA y se hizo viral

Horacio Pagani y Gonzalo Montiel.

El fuerte exabrupto de Horacio Pagani contra Gonzalo Montiel en pleno vivo: "Ese hijo de..."

Un influencer visitó un particular restaurante chino y reveló cuánto cuesta la comida.

Un influencer reveló cuánto cuesta comer en China y se volvió viral: cuál fue el motivo

Morfilm Festival combina cine y gastronomía con recetas inspiradas en películas famosas que se sirven durante las escenas en las que aparecen.

Este cine se hizo viral por servir la comida que pasan en las películas: como es y dónde queda

Rating Cero

Osvaldo Laport y Viviana Sáez se mudaron a una casa en Benavídez con muelle propio y salida directa al río Luján.

Salida al río y una entrada única: así es la casa de Osvaldo Laport

Manuela Pal construyó una extensa trayectoria en la televisión, el teatro y la ficción argentina.

Qué fue de la vida de Manuela Pal, una de las "villanas" de Casi Ángeles

La habitación de Flavia Palmiero se destaca por su amplitud, los tonos neutros y una decoración de estilo moderno.

Elegancia funcional y mucho orden: como es la habitación de Flavia Palmiero

Esta fue la aparición de Milo Ventimiglia en una reconocida serie policial antes de triunfar en This Is Us.

Así fue la sorpresiva aparición de Milo Ventimiglia en una serie policial antes del éxito de This Is Us

Mauro Icardi fue denunciado por agredir físicamente a su hija mayo, fruto de su vínculo con Wanda Nara.

Le concedieron la eximición de prisión a Mauro Icardi

Emanuel Noir fue detenido por agredir a un policía en Entre Ríos. Podría recuperar su libertad el martes 10.

Dieron más detalles de la agresión del cantante de Ke Personaje: cuándo podría recuperar la libertad

últimas noticias

Santiago Peña, expresidente de Paraguay destituido por juicio político.

"Voy a ser tu huésped por mucho tiempo", le aseguró Santiago Peña al jefe del regimiento donde está detenido

Hace 37 minutos
Axel Kicillof tras el primer discurso de León XIV: Hay que tomar nota de todo lo que dijo el Papa

Axel Kicillof tras el primer discurso de León XIV: "Hay que tomar nota de todo lo que dijo el Papa"

Hace 40 minutos
Osvaldo Laport y Viviana Sáez se mudaron a una casa en Benavídez con muelle propio y salida directa al río Luján.

Salida al río y una entrada única: así es la casa de Osvaldo Laport

Hace 42 minutos
El papa León XIV y una histórica visita a la Argentina.

Cómo sigue la agenda del papa León XIV en Argentina tras el primer día de su visita

Hace 42 minutos
Manuela Pal construyó una extensa trayectoria en la televisión, el teatro y la ficción argentina.

Qué fue de la vida de Manuela Pal, una de las "villanas" de Casi Ángeles

Hace 43 minutos