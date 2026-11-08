Se hizo amigo de un pulpo tras una experiencia de buceo y se volvió viral en redes: cómo fue Los encuentros quedaron registrados en distintas grabaciones que muestran el comportamiento de una de las especies más impresionantes del océano. Por Agregar C5N en









El buzo que se hizo "amigo" de un pulpo y se volvió viral: ¿cómo fue? Freepik

Un buzo encontró un pulpo durante una recorrida por la costa de Chile.

Al principio, el animal reaccionó de forma defensiva ante su presencia.

Después de varias visitas, comenzó a acercarse y protagonizó escenas inesperadas.

Un biólogo marino explicó qué hay detrás de este comportamiento y cómo se relacionan los pulpos con las personas. Un encuentro inesperado durante una salida al mar terminó convirtiéndose en una experiencia que sorprendió a miles de personas. Eduardo Mondaca, un buzo de Iquique, Chile, comenzó a visitar a un pulpo que encontró entre las rocas de Caleta San Marcos y, con el paso de los días, logró acercarse cada vez más al animal. Los videos de sus encuentros se difundieron en redes sociales.

Eduardo Mondaca el buzo chileno que se hizo "amigo" de un pulpo y se volvió viral. TikTok Todo comenzó cuando Eduardo recorría la zona junto a su hermano y descubrió al pulpo en un sector donde nunca antes había visto uno. El primer acercamiento no fue sencillo: el animal reaccionó de manera defensiva, lanzó agua y tinta, se escondió y cambió de color. A partir de ese momento, el buzo decidió regresar para observarlo con más tranquilidad.

Durante las primeras visitas, se sentaba cerca de la cueva donde el pulpo se refugiaba y esperaba sin invadir su espacio. Poco a poco, el animal empezó a acercarse y a asomarse para observarlo. Después de unos tres meses de encuentros, la situación cambió por completo: cuando Eduardo llega al lugar, el pulpo se acerca a la orilla y hasta busca tocarlo con sus tentáculos.

Así fue el momento viral del joven que se hizo amigo de un pulpo Uno de los episodios que más sorprendió al buzo ocurrió cuando el pulpo salió del agua y comenzó a desplazarse por la superficie de las rocas. Eduardo contó que nunca había visto un comportamiento así y que quedó impactado por la escena. También registró otros momentos llamativos, como un enfrentamiento con otro ejemplar que se acercó a su territorio.

La confianza llegó a tal punto que Eduardo decidió llevar a su familia para conocer al animal. Aunque el pulpo no se acercó demasiado a los demás, permaneció a la vista y tuvo una actitud más cercana con el buzo. En esos encuentros, jugaba entre las piedras, entraba y salía de su refugio y cambiaba de color, situaciones que Eduardo compartió en sus redes.

Más allá de lo llamativo de las imágenes, el biólogo marino Nicolás Pérez explicó que los pulpos tienen una inteligencia muy desarrollada, pueden reconocer personas y cuentan con memoria. Sin embargo, aclaró que hablar de amistad es una interpretación humana: estos animales son solitarios y pueden habituarse a la presencia de alguien cuando no lo consideran una amenaza. Por eso, el especialista advirtió que no se debe intentar reproducir este tipo de encuentros ni alimentarlos, ya que cada pulpo puede reaccionar de manera diferente.