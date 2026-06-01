"Depredador relacional de proximidad": qué dice el perfil criminal de Barrelier, el detenido por el femicidio de Agostina

La perfiladora criminal Constanza Lamarque analizó en C5N la conducta del presunto asesino de la adolescente de 14 años. Aseguró que este tipo de personas "tienen un acceso privilegiado a las víctimas" y que "esa es su arma".

Aseguran que Claudio Barrelier es un "depredador relacional de proximidad": el perfil criminal del asesino de Agostina

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega con Claudio Barrelier como único detenido, la perfiladora criminal Constanza Lamarque elaboró en C5N un análisis de la personalidad y el comportamiento del acusado, aunque aclaró que se trata de una evaluación realizada únicamente con la información confirmada hasta la fecha.

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La especialista remarcó que todavía no existen elementos suficientes para establecer si el crimen fue cometido por una sola persona o si contó con la participación de terceros. "Hasta que no se conozca la autopsia no es posible determinar si fue una sola persona o varios" , afirmó. De todos modos, señaló que "pudo haber estado Claudio Barrelier solo" y agregó que una eventual fuerza física superior podría explicarse si el acusado se encontraba bajo los efectos de estupefacientes.

Lamarque también indicó que una posible participación de otras personas podría surgir de los resultados forenses. "Se puede probar alguna participación si se ve que los cortes en el cuerpo son distintos" , explicó.

Al describir el perfil psicológico del acusado, la especialista fue contundente. "Lo veo como un depredador relacional de proximidad. Tienen un acceso privilegiado a las víctimas. Tardan un tiempo en construir la confianza y esa es su arma con las víctimas", sostuvo.

En ese sentido, recordó los antecedentes que pesan sobre Barrelier. En 2025 fue denunciado por un episodio que derivó en una imputación por privación ilegítima de la libertad agravada. La Justicia ordenó su detención el 6 de mayo del año pasado, aunque recuperó la libertad apenas 20 días después.

Además, reveló que existe otra denuncia que habría llegado a la representante legal del padre de Agostina y que se remontaría a una década atrás. Según detalló, también estaría vinculada a abuso sexual contra menores. "Eso nos estaría dando que tiene una predilección por una franja etaria", señaló.

La relación con Agostina, el control emocional y la improvisación en el caso

Para Lamarque, Barrelier desarrolló una estrategia sostenida de acercamiento hacia la adolescente. "Él la conoce cuando Agostina tenía 11 años. Logra, a través de sus vulnerabilidades, entrar en contacto con ella y hacerla dependiente emocional de él", explicó.

Como ejemplo de ese vínculo, recordó publicaciones en redes sociales en las que la joven le agradecía por "cuidarlos" y señaló que incluso el hermano menor de Agostina lo llamaba "tío".

"Durante un tiempo baja las defensas por este tema de hacerlos dependientes emocionales", sostuvo la especialista, quien definió al acusado como una persona que busca ejercer un fuerte control interpersonal sobre sus víctimas.

Acto seguido, la perfiladora consideró que pudo haber existido un hecho desencadenante inesperado que derivó en el crimen. "Yo creo que en el medio pasó un evento que no fue planificado y que el descarte del cuerpo y todo lo que vino después fue improvisado", afirmó.

Según explicó, los delincuentes organizados suelen planificar tanto el delito como la huida, procurando dispersar evidencias para evitar ser identificados. "Acá todo lo llevan a él", observó.

Por esa razón, dijo no creer que Barrelier hubiera planificado el homicidio. "Para mí lo decidió en el momnto. No tenía auto, herramientas ni dinero. Cualquier delincuente necesita una mínima logística. Tuvo que salir a pedir ayuda", argumentó.

Claudio Barrelier

El rasgo manipulador de Barrelier

Otro de los rasgos que destacó Lamarque fue la capacidad manipuladora que atribuye al acusado. "Creo que es una persona extremadamente manipuladora que sabe qué decir y cómo presentarse ante los demás", afirmó.

Incluso aseguró que mantenía múltiples relaciones paralelas. "Tenía mínimo cinco amantes y a cada una le pedía algo distinto", sostuvo.

Respecto de la investigación, consideró posible que Barrelier contara con una red de apoyo, aunque aclaró que aún no existen pruebas concluyentes sobre quiénes podrían integrarla. "Me parece que tiene una red de apoyo, aunque todavía no se puede decir cuáles. Se hablaba de barras bravas o política", indicó.

También describió una característica habitual de este tipo de perfiles: "Utilizan la mentira adaptativa. Son capaces de mentir absolutamente en todo cambiando la narrativa".

Como ejemplo, recordó la causa por privación ilegítima de la libertad. "Cuando lo denunciaron terminaron diciendo que le habían hecho una cama cuando la evidencia era clara", afirmó.

El desmembramiento del cuerpo, las amenazas de suicidio y las posibles complicidades

Para Lamarque, el hecho de que el cuerpo haya sido desmembrado constituye un indicador relevante sobre la personalidad del acusado. "El hecho de desmembrar un cuerpo nos habla de una personalidad fría que puede dividir su vida en dos", explicó.

En cuanto a las versiones sobre posibles ideas suicidas de Barrelier estando detenido, la especialista se mostró escéptica. "Yo creo que es parte de una manipulación. Este tipo de perfiles casi nunca se suicidan. Son formas de manipular la realidad para obtener algún beneficio, como un traslado a otro lugar", sostuvo.

Lamarque también puso en duda la declaración de la mujer de Barrelier, quien aseguró que no escuchó nada de lo ocurrido porque la vivienda era grande. "No es una casa tan grande para no escuchar nada. Además, necesitás tiempo para hacer lo que hizo", cuestionó.

Por último, la especialista fue crítica con las primeras actuaciones tras la desaparición de Agostina y advirtió sobre la importancia de actuar de manera inmediata ante este tipo de casos. "Empezó mal y tarde. Cuando uno va a denunciar a las comisarías muchas veces le dicen que tiene que esperar entre 24 y 48 horas. Eso es un mito", afirmó.

"En estos delitos el factor tiempo es fundamental. Si no te toman la denuncia en una comisaría, hay que ir a la fiscalía de turno porque allí tienen que recibirla sí o sí", concluyó.