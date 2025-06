Se cansó del ruido del saxo y le pidió a su vecino que dejara de molestar de una forma particular: "Insoportable"

En esta ocasión, una cuenta de X (ex Twitter) llamada @LiosdeVecinos compartió una publicación que instantáneamente encendió la sección de comentarios. "Mientras tanto en Barcelona... el VECINO DEL SAXO!!!!! ", reza la descripción que antecede a la increíble imagen. En ella se puede ver un cartel que preparó una persona, enojada por una particular situación.

"Por favor, se ruega al vecino del saxo. Que algún día se tome un día de descanso, así nos lo podremos tomar también el resto de vecinos. Es realmente insoportable, lo mismo, todos los días de la semana sin parar durante horas", se puede leer en el feroz mensaje dirigido hacia un vecino que toca el saxo todos los días y molesta al resto del edificio.

X Twitter logo X (ex Twitter)

El cartel viral concluye: "En una comunidad de vecinos, además de las normas, existen lo que se llama comportamiento cívico y educación. Una cosa es algo ocasional, y otra muy diferente es lo mismo cada día de la semana sin importar si molesta o no. Un poco de educación y de civismo por favor!!!!". Esta publicación provocó reacciones por parte de los internautas.

"Si no tenés dinero para insonorizar una habitación, buscate otro hobby que no moleste. No creo que tenga más derecho a tocar que sus vecinos a vivir tranquilos" y "Existe una normativa que permite tocar instrumentos musicales en horarios concretos. Si no les gusta se pueden ir a vivir al campo que no hay tanto 'ruido'" fueron algunos de los comentarios más destacados, que marcan la diferencia entre los usuarios.

El cartel que le dejó al vecino que tocaba el saxo