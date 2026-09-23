El Gobierno se prepara para un mal dato de pobreza: consultoras anticipan una suba en torno al 30% El INDEC dará a conocer el índice correspondiente al primer semestre del 2026, sobre el cual se espera un incremento respecto al semestre previo. Afectaría a más de 1,5 millones de personas. La indigencia también subiría, para rozar el 7%. Por Agregar C5N en









El Salario Mínimo Vital y Móvil rinde menos que en 2001.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el próximo jueves el nuevo dato de pobreza en Argentina, sobre el cual distintas consultoras anticipan una suba en torno al 30%, afectando a más de 1,5 millones de personas. Por su parte, la indigencia también subiría y rozaría el 7%.

De esta manera, luego de la baja registrada en la segunda mitad de 2025, cuando la pobreza retrocedió al 28,2% (su valor más bajo desde 2018) y la indigencia se ubicó en el 6,3%, el Gobierno recibiría una mala noticia que atenta contra los resultados del plan económico.

La pobreza volvería a subir en Argentina. Dato de pobreza en Argentina: qué dicen las estimaciones privadas Las estimaciones del economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Martín González-Rozada, marcan que la pobreza habría alcanzado el 31,4% en los primeros 6 meses de 2026, mientras que la indigencia se habría ubicado en torno al 6,9%.

Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (ODSA-UCA) estima que la pobreza subió en el primer trimestre del año al 30% y la indigencia al 6,5%. Incluso, anticipó que el valor del segundo trimestre “debería ser incluso mayor”.

“La fase de descenso iniciada en la segunda mitad de 2024 se agotó”, destacó la UCA en su último informe. “El descenso previo se apoyó en 2 motores que dejaron de funcionar. Por un lado, los ingresos reales se recuperaron parcialmente desde los primeros meses de 2024. Por el otro, los precios relativos jugaron a favor, ya que las canastas aumentaban por debajo del nivel general de precios”, señala el documento.

En este sentido, puntualizó que “este último mecanismo se revirtió y las canastas aumentan por encima de la inflación desde el último trimestre de 2025”.