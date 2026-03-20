20 de marzo de 2026 Inicio
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Se adelanta la tormenta en el AMBA: a qué hora llueve y cómo estará el fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre un cambio de condiciones que propiciarán un anticipo de las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Al mismo tiempo, bajará la temperatura para recibir al otoño.

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Se esperan intensas lluvias para la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Se esperan intensas lluvias para la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico de lluvias que se esperaban para este fin de semana, y advirtió que las tormentas comenzarán antes de lo previsto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Se esperan tormentas de cara al fin de semana. 
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De esta manera, las precipitaciones en la Ciudad y provincia de Buenos Aires comenzarán hacia la noche de este viernes y, a medida que avancen las horas, la inestabilidad aumentará.

Desde este viernes por la mañana, el cielo estuvo mayormente nublado en el AMBA. Según el SMN, las primeras lluvias llegarán a partir de la noche, cuando las chances de precipitación oscilan entre el 10% y el 40%. Pero la inestabilidad irá en aumento y, para la madrugada del sábado, se esperan las tormentas más intensas.

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La inestabilidad continuará durante toda la mañana y mediodía del sábado. Hacia la tarde se esperan chaparrones aislados, y las condiciones recién empezarían a mejorar hacia la noche. De todos modos, existe la posibilidad de que persista una llovizna hasta la madrugada del domingo.

Estas tormentas traerán un alivio para el calor vivido durante esta semana, que fue el último del verano. Las precipitaciones le darán la bienvenida al otoño, que llegará acompañado por una notable baja de temperatura. Se espera que la mínima se ubique en torno a los 19° y la máxima en unos 24°.

Tras el paso de la inestabilidad, el domingo traerá una mejora en las condiciones del tiempo. Se espera que el cielo esté parcialmente nublado, aunque no hay condiciones para nuevas lluvias. La jornada tendrá una mínima de 15 y una máxima de 24°.

Las crudas imágenes del temporal en Moreno: árboles caídos y derrumbe en un mayorista

El temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la tarde del martes se ensañó especialmente con dos zonas: Villa Lugano, en el sudoeste porteño, y Moreno, en el oeste del Conurbano. En esta última localidad, las ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora tiraron árboles, postes de luz y derribaron la pared de un supermercado mayorista.

Según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hubo ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. El cielo se oscureció pasado el mediodía y se desataron fuertes precipitaciones en pocos minutos, que anegaron distintas zonas y complicaron la circulación.

Desde Moreno, el cronista de C5N, Sergio Cirigliano, relató los destrozos causados por el temporal, con árboles y postes eléctricos caídos. Allí, los vecinos aseguran que fueron golpeados por la cola de un tornado.

Embed - BRUTAL TEMPORAL en MORENO: RÁFAGAS de HASTA 80 KM/H

El daño con mayor visibilidad fue el derrumbe de unos 30 metros de pared de un supermercado mayorista, ubicado sobre la calle Almirante Brown, casi colectora de Acceso Oeste. Afortunadamente, la caída de escombros fue hacia afuera, lo que evitó mayores daños materiales y heridas de trabajadores y clientes que se encontraban en el local. Además, un local de venta de productos eléctricos lindero sufrió roturas en la marquesina.

Las redes sociales se llenaron de imágenes de usuarios que mostraban techos de zinc arrancados y objetos de gran tamaño desplazados varios metros, además del movimiento de los árboles por los fuertes vientos.

La única lesión reportada en Moreno durante el temporal fue la de un hombre de unos 40 años, a quien se le cayó un portón encima cuando salía de su trabajo, lo que le provocó un corte en la cabeza y una fractura en la pierna izquierda. Fue derivado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde horas más tarde fue dado de alta.

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