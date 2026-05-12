IR A
IR A

Nati Jota sobre el cruce con un divulgador científico: "Yo hago mi trabajo lo mejor posible"

La conductora de Olga salió a explicar su postura luego de la desafortunada entrevista con el biólogo Estanislao Bachrach y recibió el apoyo Toto Kirzner, el hijo de Araceli González y Adrián Suar, entre otros colegas.

La mediática hizo un duro descargo sobre la fallida entrevista con el divulgador científico.

La mediática hizo un duro descargo sobre la fallida entrevista con el divulgador científico.

Redes sociales

Nati Jota salió a responderle al divulgador científico Estanislao Bachrach quien cortó la entrevista ante una pregunta de la conductora: "Hago mi trabajo lo mejor que puedo".

El conductor de El Trece agradeció el apoyo de sus colegas y el público tras su pérdida.
Te puede interesar:

Mario Pergolini, tras la muerte de su madre: "Los días que más lloré..."

El entredicho generó una polémica en los medios por el destrato del biólogo hacia la mediática sobre "el impacto del alcohol en la serotonina" en una entrevista que tuvo que "remar": "Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé", lanzó el investigador.

Ante la repercusión que tuvo el recorte de la charla en el ciclo Sería increíble en el streaming Olga, la panelista de televisión aseguró que "está muy sacado de contexto. Odio decir eso porque parece una excusa, pero es la realidad".

Embed

En posteriores declaraciones al móvil de Puro Show, de El Trece, Jota remarcó: "Estuve muy incómoda al aire y creo que lo resolví bastante bien. Me gusta remarla, porque eso es lo que una hacer, y traté de no darme mucho cuenta de la incomodidad".

"Hago mi trabajo lo mejor posible. Lo que hice todo el tiempo fue tratar de sostener la nota y tirar para adelante, buscando nuevas preguntas", agrego en el programa Lape Club Social, en América.

Embed

El polémico cierre y el apoyo de sus pares

La entrevista de Nati Jota en la entrevista con el divulgador social Estanislao Bachrach en el canal de streaming Olga fue muy difícil de llevar adelante y terminó de forma imprevista: él se sacó los auriculares y se fue del estudio, antes le sugirió que cambie de analista o terapeuta. Mientras, ella le agradeció por la nota y le dijo que cambiara de analista. Después, la mediática recibió el apoyo de su compañero Toto Kizner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, entre otros colegas.

Jota le hizo preguntas sobre los efectos del alcohol en la serotonina y el columnista invitado para hablar sobre temas de neurociencia (serotonina y dopamina), le respondió en varias ocasiones con "no lo sé". Ante la insistencia de la conductora, se retiró del ciclo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La crisis de pareja de Darin y Bas.

Ricardo Darín reveló cómo fue la crisis de pareja que sufrió con Florencia Bas

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo que confirma la ruptura.

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo

Karina Mazzocco se despidió de su programa.

Karina Mazzocco anunció el fin de su programa: "Movilizada y triste"

Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.

Esta famosa pareja afronta rumores de separación pero salieron a responder: ¿qué dijeron?

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

últimas noticias

Declara Mario Schiter en una nueva jornada en el juicio por la muerte de Maradona.

Juicio por la muerte de Maradona: el cardiólogo aseguró que propuso más estudios, pero Luque se negó

Hace 24 minutos
La hermano de Julieta Poggio aseguró que le huelen los pies.

Gran Hermano: Lolo Poggio reveló un peculiar olor que tiene y sorprendió a sus compañeros

Hace 38 minutos
El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

Hace 42 minutos
play
La Hidrovía se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay.

Licitación de la Hidrovía: denuncian que empresarios cercanos a Santiago Caputo podrían ser beneficiados

Hace 43 minutos
¿Por qué ARCA puede recategorizarte en el Monotributo en mayo 2026?

Por qué ARCA puede recategorizarte en el Monotributo en mayo 2026

Hace 1 hora