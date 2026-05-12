Nati Jota sobre el cruce con un divulgador científico: "Yo hago mi trabajo lo mejor posible"

La conductora de Olga salió a explicar su postura luego de la desafortunada entrevista con el biólogo Estanislao Bachrach y recibió el apoyo Toto Kirzner, el hijo de Araceli González y Adrián Suar, entre otros colegas.

Nati Jota salió a responderle al divulgador científico Estanislao Bachrach quien cortó la entrevista ante una pregunta de la conductora: "Hago mi trabajo lo mejor que puedo".

El entredicho generó una polémica en los medios por el destrato del biólogo hacia la mediática sobre "el impacto del alcohol en la serotonina" en una entrevista que tuvo que "remar": " Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé", lanzó el investigador.

Ante la repercusión que tuvo el recorte de la charla en el ciclo Sería increíble en el streaming Olga, la panelista de televisión aseguró que "está muy sacado de contexto. Odio decir eso porque parece una excusa, pero es la realidad".

️ Tenso cruce en Olga: Nati Jota cortó en vivo una entrevista con Estanislao Bachrach El incómodo momento ocurrió este lunes en Sería increíble, el programa de streaming de Olga, cuando Nati Jota decidió dar por terminada una entrevista con el biólogo y divulgador científico… pic.twitter.com/0fBqjCj6Nm

En posteriores declaraciones al móvil de Puro Show, de El Trece , Jota remarcó: "Estuve muy incómoda al aire y creo que lo resolví bastante bien. Me gusta remarla, porque eso es lo que una hacer , y traté de no darme mucho cuenta de la incomodidad".

"Hago mi trabajo lo mejor posible. Lo que hice todo el tiempo fue tratar de sostener la nota y tirar para adelante, buscando nuevas preguntas", agrego en el programa Lape Club Social, en América.

Embed Nati Jota habló en exclusivo con #PuroShow sobre su tensa nota con el biólogo Estanislao Bachrach: “Me dio bronca la discusión con él”.#lovieneltrece pic.twitter.com/7TV9XzaGip — eltrece (@eltreceoficial) May 12, 2026

El polémico cierre y el apoyo de sus pares

La entrevista de Nati Jota en la entrevista con el divulgador social Estanislao Bachrach en el canal de streaming Olga fue muy difícil de llevar adelante y terminó de forma imprevista: él se sacó los auriculares y se fue del estudio, antes le sugirió que cambie de analista o terapeuta. Mientras, ella le agradeció por la nota y le dijo que cambiara de analista. Después, la mediática recibió el apoyo de su compañero Toto Kizner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, entre otros colegas.

Jota le hizo preguntas sobre los efectos del alcohol en la serotonina y el columnista invitado para hablar sobre temas de neurociencia (serotonina y dopamina), le respondió en varias ocasiones con "no lo sé". Ante la insistencia de la conductora, se retiró del ciclo.