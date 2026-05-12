12 de mayo de 2026 Inicio
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El gendarme Héctor Jesús Guerrero irá a juicio oral en el caso Pablo Grillo y se investigará la cadena de mando

La jueza María Servini cerró la etapa de instrucción en cuanto a la responsabilidad del gendarme y elevó a juicio oral ese tramo de la causa. También ordenó extraer testimonios para continuar la investigación sobre los superiores jerárquicos.

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La jueza ordenó investigar lacadena de mando en la Gendarmería. 

La jueza ordenó investigar la cadena de mando en la Gendarmería. 

Tras cerrar la etapa de instrucción sobre la responsabilidad del gendarme Héctor Jesús Guerrero, la jueza María Servini de Cubría resolvió elevar a juicio oral ese tramo de la causa por las lesiones a Pablo Grillo. Al mismo tiempo, dispuso la extracción de testimonios para continuar la investigación sobre la cadena de mando, lo que abre una nueva etapa en el caso del fotoperiodista herido durante la represión del 12 de marzo de 2025.

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La jueza María Servini dio por concluida la etapa de instrucción respecto de la responsabilidad del gendarme que hirió a Pablo Grillo y deberá enfrentar un juicio oral. Asimismo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 resolvió mantener la prohibición de salida del país dictada en julio de 2025 contra Héctor Jesús Guerrero.

Además, ordenó notificar a la Policía Federal, la Gendarmería y el Registro Nacional de Reincidencia sobre la elevación a juicio de la causa.

Servini de Cubría

Por otra parte, el expediente fue vinculado con otro caso por lesiones gravísimas tramitado en Santiago del Estero y se dispuso remitir toda la documentación y actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal que resulte sorteado. Además, se resolvió que las presentaciones mensuales del acusado las controle ese tribunal, y que también se envíen el incidente de embargo y los recursos de apelación y queja relacionados.

El 5 de mayo, la querella —representada por el CELS y la LADH— había solicitado la elevación a juicio de Guerrero por los delitos de tentativa de homicidio agravado contra Pablo Grillo y abuso de armas agravado, a raíz de los cinco disparos que efectuó de manera prohibida durante la represión en la marcha de jubilados del año pasado.

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