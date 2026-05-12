El grito por las universidades desde Plaza de Mayo: "Tengo miedo de que no siga siendo pública"

Estudiantes, docentes, no docentes y familiares de estudiantes se acercaron a la Plaza de Mayo para reclamarle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Docentes, no docentes, estudiantes, profesionales graduados y toda la comunidad familiar que rodea a las universidades salió a las calles para pedirle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario . En la Plaza de Mayo se dieron cita desde abuelas de estudiantes hasta alumnas y alumnos de secundarios que temen por su futuro.

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Una adolescente de 13 años contó que su mamá estudia para radióloga en una universidad pública y que espera tener la misma oportunidad. " Tengo miedo de que no siga siendo pública, de no tener un futuro estable ", afirmó la menor al móvil de C5N y "Vine por el futuro de todos los adolescentes de esta generación".

" Les da miedo educar al pueblo porque saben que si los educan van a estar en contra de ellos ", sentenció la estudiante secundaria.

Dos abuelas asistieron a la plaza de la Casa Rosada por la educación de sus nietas. "La educación es un derecho y este hombre lo quiere tirar abajo. Tengo nietos que estudian y quiero que puedan terminar de estudiar ", lamentó una mujer de 81 años desde la movilización.

"Defender la educación es lo que nos queda. Le preguntamos a Milei por qué tiene tanto miedo de que estudiemos. Esto es ley, es un derecho adquirido, se luchó mucho para todo esto", reclamó la madre de una maestra y licenciada y abuela de una maestra jardinera.

Blanca, estudiante de trabajo social, lamentó que la universidad esté "muy pobre", pero agradeció que siempre reciba al alumnado "con mucho amor". "Nos produce mucha tristeza ver tan despojada a la universidad de material, los profesores, esto de no poder cursar", sostuvo la mujer.

"Es toda una comunidad que depende de un sueldo para seguir adelante", señaló la estudiante y consideró: "Es mucho lo que se está recortando". Mientras que un compañero junto a ella pidió no tener miedo: "Miedo nunca porque el pueblo sigue, miedo nunca hay que tener, el miedo calla y no hay que callarse".

Joaquín Furriel participó de la Marcha Federal Universitaria: "Soy el que soy gracias a la universidad"

El actor Joaquín Furriel remarcó que "sin universidad no hay futuro" y criticó la "falta de debates" y que el Gobierno no se reúna con los sectores que desfinancia para "negociar y saber lo que está pasando". "Soy el que soy gracias a la universidad", aseguró el artista que estudió en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires.

"No encuentro que haya una solución para que lo que estaba mal pueda estar mejor", apuntó Furriel al móvil de C5N y señaló: "Los debates, después de muchos años, siguen sin generarse... es parte de una decisión política".

El artista afirmó que "la educación pública, gratuita y de calidad" es algo que une a todo el país y afirmó: "Cuando los argentinos y las argentinas estamos defendiendo algo que va más allá del sector social al que uno pertenezca es porque sabemos que es importante para vivir en una sociedad que todos deseamos".