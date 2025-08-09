Santiago del Estero: Gerardo Zamora proclamó la fórmula integrada por Elías Suárez y Carlos Silva Neder El gobernador anunció que el actual jefe de Gabinete y el vicegobernador disputarán su sucesión en las elecciones provinciales del 26 de octubre. Claro mensaje a quienes lo acusan de nepotismo Por







Zamora resaltó la gestión del candidato a gobernador desde el municipio y como actual Jefe de Gabinete. Redes Sociales

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció quiénes son los candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia en las próximas elecciones del 26 de octubre.

El Frente Cívico proclamó la fórmula Elías Suárez – Carlos Silva Neder para las elecciones provinciales 2025. “No hace falta explicar las bondades de esta fórmula”, destacó este sábado en un acto.

Para sorpresa de quienes acusan al mandatario de nepotismo y de gobernar la provincia como un feudo, la fórmula proclamada revela la voluntad de impulsar a un ministro de experiencia de gestión, sin ningún parentesco con Zamora ni con su esposa, la ex gobernadora Claudia Ledesma Abdala

Zamora resaltó la figura política de Suárez, el actual jefe de Gabinete, quien disputará el puesto para sucederlo junto al actual vicegobernador, Carlos Silva Neder.

Embed Desde el #FrenteCívicoPorSantiago, con la firme idea de seguir avanzando bajo un proyecto colectivo de unidad provincial, que trasciende nombres, prioriza ideas, garantiza gestión y paz social; convocamos a todos los hermanos comprovincianos, para que nos acompañen este 26 de… pic.twitter.com/4au1gtXp00 — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) August 9, 2025 "Desde el #FrenteCívicoPorSantiago, con la firme idea de seguir avanzando bajo un proyecto colectivo de unidad provincial, que trasciende nombres, prioriza ideas, garantiza gestión y paz social; convocamos a todos los hermanos comprovincianos, para que nos acompañen este 26 de Octubre, apoyando a nuestros candidatos: @EliasSuarezSDE y @CarlosSilvaNed1 , como Gobernador y vice de todos los santiagueños!!", destacó Zamora en redes sociales.