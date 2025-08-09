9 de agosto de 2025 Inicio
Santiago del Estero: Gerardo Zamora proclamó la fórmula integrada por Elías Suárez y Carlos Silva Neder

El gobernador anunció que el actual jefe de Gabinete y el vicegobernador disputarán su sucesión en las elecciones provinciales del 26 de octubre. Claro mensaje a quienes lo acusan de nepotismo

Zamora resaltó la gestión del candidato a gobernador desde el municipio y como actual Jefe de Gabinete.

Zamora resaltó la gestión del candidato a gobernador desde el municipio y como actual Jefe de Gabinete.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció quiénes son los candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia en las próximas elecciones del 26 de octubre.

El Frente Cívico proclamó la fórmula Elías Suárez – Carlos Silva Neder para las elecciones provinciales 2025. “No hace falta explicar las bondades de esta fórmula”, destacó este sábado en un acto.

Para sorpresa de quienes acusan al mandatario de nepotismo y de gobernar la provincia como un feudo, la fórmula proclamada revela la voluntad de impulsar a un ministro de experiencia de gestión, sin ningún parentesco con Zamora ni con su esposa, la ex gobernadora Claudia Ledesma Abdala

Zamora resaltó la figura política de Suárez, el actual jefe de Gabinete, quien disputará el puesto para sucederlo junto al actual vicegobernador, Carlos Silva Neder.

"Desde el #FrenteCívicoPorSantiago, con la firme idea de seguir avanzando bajo un proyecto colectivo de unidad provincial, que trasciende nombres, prioriza ideas, garantiza gestión y paz social; convocamos a todos los hermanos comprovincianos, para que nos acompañen este 26 de Octubre, apoyando a nuestros candidatos: @EliasSuarezSDE y @CarlosSilvaNed1 , como Gobernador y vice de todos los santiagueños!!", destacó Zamora en redes sociales.

En un comunicado, el Frente Cívico por Santiago resaltó que la decisión se tomó “para continuar con este proyecto político de unidad de todos los santiagueños”, destacando la “trayectoria, compromiso y capacidad” de la fórmula para garantizar “una gestión de gobierno responsable y equilibrada”.

Milei continúa con su política de ajuste fiscal en su segundo año de gestión

Obra pública en caída libre: julio marcó un mínimo histórico y se disparó el pago de intereses

La conductora intervino en la polémica entre los panelistas.

"Por lo menos había plata para comprarse un calefón": polémica en Indomables sobre la cadena nacional de Milei

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 10 de agosto

Zamora resaltó la gestión del candidato a gobernador desde el municipio y como actual Jefe de Gabinete.

Santiago del Estero: Zamora proclamó la fórmula integrada por Elías Suárez y Carlos Silva Neder

Nuevo mensaje del mandatario en redes sociales.

Javier Milei tuiteó un larguísimo texto de política económica: "Deseo que asimilen la lección"

