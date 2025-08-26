Tragedia en Santiago del Estero: murió un nene de dos años tras ser atropellado por un camión El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 38, a la altura de Juan Bautista Alberdi, y sucedió porque el niño cruzó repentinamente mientras estaba con la pareja de su abuela: "Fue un momento de descuido". Por







Un niño de seis años y seis meses murió tras ser atropellado por un camión cañero en la Ruta Nacional 38, a la altura del departamento de Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Santiago del Estero, y fue mientras estaba al cuidado de la pareja de su abuela.

El hecho se registró cerca de las 19:30 cuando el niño cruzó de manera sorpresiva la ruta y fue embestido por el vehículo en circunstancias que los investigadores intentan averiguar. El niño fue identificado como Neitan Gabriel Godoy.

El impacto sufrido por el niño fue fatal y no pudo ser salvado por los equipos de auxilio que llegaron hasta la localidad de Los Arroyos. En el lugar estuvo el personal policial de la Unidad Regional Sur, con Bomberos Voluntarios, Guardia Urbana Municipal y el servicio 107.

El niño fue criado por su abuela y su pareja, Augusto Josso, con quien estaba en el momento del accidente. “Ha sido segundo de descuido porque yo fui a cambiarle el televisor porque a él siempre le atraía los dibujitos y algunas le agradaba y otros no. Segundos antes, él estaba conmigo en el jardín y cuando yo entré al dormitorio a cambiarle los dibujitos, él salió por la puerta lateral del domicilio que da el taller mecánico y cruzó la ruta, pero yo no vi en qué momento salió”, indicó el hombre de 69 años a Noticias del Interior.

“Yo soy compañero de la abuela y están viendo en mi domicilio. Desde que la criatura tiene dos meses, nunca tuve reconocimiento de la madre ni del padre, yo lo he criado de ese momento hasta hoy que ocurrió esa desgracia totalmente que me tiene destruido y no sé qué va a ser de mi vida”, agregó.

Y concluyó: “Era nieto de mi pareja, pero para mí era más que un hijo, porque yo lo he tenido desde los dos meses y me llenaba la alegría, el alma, todo el día, la sonrisa, jugar, compartir, tenerlo a mi lado, sacarlo a pasear en el coche”.