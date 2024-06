Santiago del Estero: extorsionaba a su ex con difundir videos íntimos y fue detenido

El acusado le pidió que le preste $1 millón para comprar mercadería y luego venderla. Ruiz le dijo que con las ganancias devolvería el monto de la transacción. La maestra aceptó y le prestó el monto. El hombre compró todo para el negocio que iba a instalar en la calle Pedro León Gallo -en La Banda- y hasta ese momento todo iba bien.

En febrero, cuando tenían que empezar a pagar el préstamo, Ruiz no le dio dinero y le hizo una transferencia de $285.000. "Es la única plata que tengo", se excusó. En abril ella se enfermó y la hospitalizaron. Tras ser dada de alta, volvió a su casa y su novio volvió a pedirle efectivo, a lo que ella se negó.

"Yo ya estoy podrido de esta situación porque con vos estoy perdiendo plata, me voy a fundir con vos si quedo aquí", respondió el ahora detenido, quien se fue del inmueble durante unas horas.

La docente sospechó y revisó el celular de su pareja donde halló videos íntimos que ella le compartió cuando se estaban conociendo y durante su relación. Además, había filmaciones de índole sexual de otras mujeres.

Cuando la víctima le solicitó que elimine el material, el hombre se negó y la amenazó: "No, no los voy a borrar porque esta es una carta que tengo bajo la manga, cuando cualquier mujer incluyéndote a vos me haga problema los voy a subir a las redes, así que deja de joder, no te voy a devolver la plata".

Ante la advertencia de Ruiz, la mujer realizó la denuncia y la Justicia ordenó un allanamiento. Los policías incautaron el dispositivo y otros aparatos tecnológicos. Al peritar los elementos secuestrados, los investigadores descubrieron que el imputado poseía 30 GB de memoria con videos sexuales caseros y otros de sitios pornográficos, razón por la que el juez Pedro Ibáñez, a causa de la investigación solicitó su inmediata detención.

En este sentido, la Justicia de Control y Garantía ordenó a agentes de la Dirección de Investigaciones allanaron una casa del barrio 750 en ciudad Capital y fue capturado.